Утром 9 мая 2018 года по центру Минска прошло шествие "Бессмертный полк". Суть этой акции в том, чтобы вспомнить дедов и прадедов, отдавших жизни и здоровье во время Второй Мировой войны. Наши современники готовят портреты своих родных, прошедших войну, и выходят по улице, чтобы почтить их память.





Однако в Минске (как и в других городах) акция в последнее время приобретает совершенно иной оттенок. Вот он, "Бессмертный полк", который мы заслужили:





9 мая 2018 года на шествие "Бессмертный полк" в Минске, по разным оценкам, вышло от 1000 до 1500 человек. Среди них было много людей в камуфляже и в репликах военной формы середины ХХ века, люди с портретами Ленина и Сталина, люди в майках с символикой самопровозглашённой на востоке Украины "Донецкой народной республики". Символом акции стала георгиевская лента, с 2014 года прочно ассоциирующаяся с российской аннексией Крыма, сообщает Еврорадио.









8 мая активисты организации "Русь молодая" раздавали такие ленты в центре Минска, приглашая всех желающих принять участие в шествии. Отметим, что изначально акция "Бессмертный полк" не была одобрена Мингорисполкомом, однако позже городские власти пошли на поводу у организаторов шествия и разрешили его.



