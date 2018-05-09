Политес: Кобяков поздравил с назначением премьера России, а премьера Армении — нет
Андрей Кобяков поздравил с назначением премьер-министра России Дмитрия Медведева, а премьера Армении Никола Пашиняна — нет. Пашинян, лидер уличных протестов и оппозиционер, возглавил армянский кабинет министров 8 мая.
В телефонном разговоре его поздравил с назначением президент России Владимир Путин. Александр Лукашенко не поздравлял нового премьера Армении. Но он направил поздравление с Днем Победы президенту Армении Армену Саркисяну.
Возможно, Кобяков отправит поздравление в Ереван в ближайшее время.
Как известно, после конституционной реформы реальная власть в Армении находится в руках премьер-министра, а не президента.
16:45 09/05/2018
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