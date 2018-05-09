



В телефонном разговоре его поздравил с назначением президент России Владимир Путин. Александр Лукашенко не поздравлял нового премьера Армении. Но он направил поздравление с Днем Победы президенту Армении Армену Саркисяну.





Возможно, Кобяков отправит поздравление в Ереван в ближайшее время.









Как известно, после конституционной реформы реальная власть в Армении находится в руках премьер-министра, а не президента.



