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Заседание ВГС Союзного государства состоится в июне в Минске

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил сегодня журналистам после церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 73-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"В июне мы планируем провести заседание Высшего государственного совета. Думаю, где-то в третьей декаде, число определим, но это заседание в Минске уже числится в наших графиках", - сказал Александр Лукашенко. По словам главы государства, в ближайшую неделю у него запланирована встреча с Президентом России Владимиром Путиным. "Встреча состоится в районе 14 мая, буквально на днях. Мы уже об этом договорились", - отметил белорусский лидер. 


Александр Лукашенко добавил, что на переговорах будут обсуждаться состояние и перспективы двусторонних отношений, будут затронуты и проблемные вопросы. "Предложила провести эту встречу российская сторона. Я, конечно, с интересом буду ее ждать. Хотел бы услышать, какие есть все-таки вопросы, может быть, у Российской Федерации. Мы же тоже не святые, могут быть и к нам вопросы, а может быть, и претензии. Мы готовы их за столом переговоров обсуждать. Но в том, что у нас будет порядок и нормальные отношения с Российской Федерацией, вы можете нисколько не сомневаться", - заявил Президент.


16:10 09/05/2018






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