Журналистов «Первого канала» и «России» выдворили из Украины

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.





Сотрудники СБУ установили, что корреспондентки отправились в Киев «для подготовки тенденциозных сюжетов» о праздновании Дня победы во Второй мировой войне.









«По замыслу российских пропагандисток, отснятые видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения», — указали в СБУ. Соловьеву выслали в Россию, а Юрьеву — в Казахстан, им также запретили въезд в страну сроком на три года.



