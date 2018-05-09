Журналистов «Первого канала» и «России» выдворили из Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) 9 мая выдворила из страны двух журналисток — «Первого канала» Валентину Соловьеву и телеканала «Россия» Ольгу Юрьеву.
Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.
Сотрудники СБУ установили, что корреспондентки отправились в Киев «для подготовки тенденциозных сюжетов» о праздновании Дня победы во Второй мировой войне.
«По замыслу российских пропагандисток, отснятые видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения», — указали в СБУ. Соловьеву выслали в Россию, а Юрьеву — в Казахстан, им также запретили въезд в страну сроком на три года.
15:37 09/05/2018
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