Президентская охрана оттеснила ветерана. Но Путин заметил
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал радиостанции «Говорит Москва» об инциденте с участием Путина и ветерана на параде Победы в Москве.
«Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь», – сказал Песков.
9 мая, когда Путин направлялся в Александровский сад у Кремля, чтобы возложить цветы к могиле Неизвестного солдата, к нему попытался подойти ветеран. Однако охрана оттеснила военного и силой отвела в сторону. Путин заметил это, подошёл к ветерану и позвал с собой.
14:52 09/05/2018
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