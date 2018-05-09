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Президентская охрана оттеснила ветерана. Но Путин заметил

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал радиостанции «Говорит Москва» об инциденте с участием Путина и ветерана на параде Победы в Москве.

«Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь», – сказал Песков.

9 мая, когда Путин направлялся в Александровский сад у Кремля, чтобы возложить цветы к могиле Неизвестного солдата, к нему попытался подойти ветеран. Однако охрана оттеснила военного и силой отвела в сторону. Путин заметил это, подошёл к ветерану и позвал с собой.
14:52 09/05/2018






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