Президентская охрана оттеснила ветерана. Но Путин заметил

«Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь», – сказал Песков.





9 мая, когда Путин направлялся в Александровский сад у Кремля, чтобы возложить цветы к могиле Неизвестного солдата, к нему попытался подойти ветеран. Однако охрана оттеснила военного и силой отвела в сторону. Путин заметил это, подошёл к ветерану и позвал с собой.