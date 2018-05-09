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Журналисты стали свидетелями странного инцидента перед приездом Лукашенко

О произошедшем на своей странице в ФБ рассказала Екатерина Ткаченко.

«Интересную сцену наблюдала сегодня. Спускаюсь в подземный переход на площади Победы со стороы бывшего магазина Кристалл. (если стоять лицом к Монументы Победы, а спиной к трамвайным путям—то справа). Спускаюсь по лестнице в переходе, вдруг слышу звук от какого-то взрыва, дым и характерный запах…

У парня что-то взорвалось в рюкзаке. Все происходит, буквально в 500 метрах от Вечного огня, где должен возложить цветы Лукашенко.. Проход к туда только через турникет…. Перед турникетом стоит очередь людей из «бессмертного полка», которая почти доходит до подземного перехода, где случился инцидент…. Люди в штатском «окормляют» бессмертный полк, например следят, чтобы никто не вышел на тротуар... Движение по проспекту перекрыто. С боку улицы Машерова стоит автозак…

И в этой ситуации в подземном переходе – происходит непонятный инцидент.. Парень, у которого, по его словам, взорвался аккумулятор, еще минут 15 стоял на ступеньках на выходе из перехода вместе с компанией друзей. Ни одни сотрудник милиции, ни одни сотрудник метрополитена не никак не отреагировал на инцидент… Это к слову о том, можем ли мы себя ощущать в безопасности во время массовых мероприятий…» – написала журналистка.

Другая журналистка, Ирина Ореховская, в комментариях сообщила, что она в это время была сверху, на проспекте. «Подбежала к сотруднику в штатском. Он сказал: «Мне нельзя сходить с места», – рассказала Ореховская.

В общем, охраны у Лукашенко много. Но...

"Белорусский партизан"
14:39 09/05/2018






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