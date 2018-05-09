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Лукашенко намерен встретиться с Путиным 14 мая в Сочи

Александр Лукашенко намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным ориентировочно 14 мая, об этом глава государства сообщил журналистам в среду в Минске.

"Встреча состоится в районе 14 мая, буквально на днях", — сказал Лукашенко. По его словам, лидеры двух стран "уже договорились об этом".

Напомним, что в Сочи 14 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. На саммите будут обсуждены актуальные вопросы сотрудничества стран-участниц ЕАЭС. О своем участии заявили лидеры стран, которые входят в данную интеграционную структуру. О том, что он примет участие в сочинском саммите, заявил избранный премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В эти же дни в Сочи будет канцлер Германии Ангела Меркель. Однако планирует ли она встретиться с кем-либо, кроме Путина, неизвестно.

Александр Лукашенко сообщил, что на сочинской встрече президенты обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, будут затронуты и проблемные вопросы.

По его словам, данную встречу предложила провести российская сторона.

"Я, конечно, с интересом буду ее ждать. Хотел бы услышать, какие есть все-таки вопросы, может быть, у Российской Федерации. Мы же тоже не святые, могут быть и к нам вопросы, а может быть, и претензии. Мы готовы их за столом переговоров обсуждать. Но в том, что у нас будет порядок и нормальные отношения с Российской Федерацией, вы можете нисколько не сомневаться", — цитирует Лукашенко Sputnik.


14:12 09/05/2018






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