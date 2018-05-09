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В Киеве облили нечистотами и зеленкой главу филиала Россотрудничества

В столице Украины радикалы напали на дипломата и руководителя Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константина Воробьева.

Российского чиновника вымазали в нечистотах и зеленке, передает РИА "Новости".
По словам Воробьева, инцидент произошел в тот момент, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню по случаю Дня Победы. "Я как раз пытался ехать к месту, где собираются киевляне традиционно 9 мая утром, и вместе с коллегами и друзьями возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николая Ватутина", - рассказал чиновник. Однако на выходе из подъезда дома к Воробьеву приблизились со спины несколько человек, которые и облили его нечистотами и плеснули в лицо зеленкой.

По словам пострадавшего, нападавшие угрожали в следующий раз убить его. Но объяснять причины они не стали. Само нападение злоумышленники снимали на камеру. Видео опубликовано в соцсети Facebook на страничке Родиона Шовкошитного.
Автор публикации называет Воробьева "российским шпионом" и спонсором акции "Бессмертный полк". Из комментария следует, что на российского чиновника вылили дерьмо. "А почему Вы в говне? Идите мыться. От Вас воняет", - говорит закадровый голос, обращаясь к пострадавшему. Не найдя, что ответить, российский дипломат развернулся к оператору спиной, по которой стекала коричневая масса, и пошел к подъезду дома.

"Сегодня "Бессмертний полк" будет вонять как никогда раньше", - добавил Шовкошитный в комментарии к видео.


Воробьев утверждает, что нападавшие знали о его дипломатическом статусе. "Они не скрывают, что они понимают, что нападали на дипломата, который защищен Венской конвенцией и другими международными актами. То есть полный, тотальный, совершеннейший беспредел", - приводит РБК слова Воробьева.

Со слов чиновника, ответственность за случившееся взяла на себя радикальная националистическая организация С14 ("Сич"). На странице этой организации в Facebook обнародованы фамилии людей, причастных к нападению, утверждает чиновник.

По словам Воробьева, националисты установили за ним слежку и заранее выбрали время и место нападения.

Посольство России направит ноту протеста в МИД Украины в связи с нападением хулиганов на Воробьева. Чиновник также намерен обратиться в полицию по ф ту нападения, однако не надеется на успешное расследование, поскольку ранее подобные инциденты не приводили к наказанию виновных.

17 февраля около 30 представителей радикальных организаций ворвались внутрь помещения киевского филиала Россотрудничества и устроили погром. Злоумышленники крушили экспозицию выставки, организованной в память певца Федора Шаляпина, растоптали флаг России. Бесчинства продолжались даже после того, как на место происшествия прибыли полицейские.

По словам Воробьева, погромщиками оказались активисты из запрещенной в России организации "Правый сектор", а также члены националистической организации С14, которые требовали свернуть работу центра на Украине.

На следующий день, 18 февраля, на здание снова напали. На этот раз в нападении участвовали члены "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в России), проводивших в тот день марш в Киеве. Помимо здания Россотрудничества радикалы закидали камнями отделения российских банков.

В рождественскую ночь члены организации "Черный комитет" напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде. Они также оставили у входа в центр листовки, в которых содержались экстремистские призывы и требование прекратить деятельность всех российских структур на Украине.


newsru.com
14:04 09/05/2018






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