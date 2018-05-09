Накануне ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщил о том, что Доморацкий задержан по подозрению в совершении преступления, относящегося к категории коррупционных.





"По данному поводу пока нет комментариев", — заявили Sputnik в среду источники в правоохранительных органах.





Таким образом они прокомментировали информацию СМИ о том, что данное должностное лицо было задержано за превышение служебных полномочий.





Это не первое задержание чиновника, который занимал должность начальника ГУПР Мингорисполкома. В минувшем году КГБ задерживал по подозрению в совершении коррупционного преступления начальника данного главка.





Как ранее сообщалось, самая большая взятка в Мингорисполкоме была выявлена в 2013 году — 250 тысяч долларов. За совершение данного преступления на 14 лет был осужден бывший заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Васильев. Взятка предназначалась за "сладкий" участок земли в Минске, изначальная сумма была полмиллиона долларов.



