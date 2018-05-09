Чечня предложила разрешить Путину третий срок

Как передает РИА Новости, об этом заявил спикер республиканского заксобрания Магомед Даудов.





Ранее с подобной инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, у действующего главы государства Владимира Путина «нет альтернативы» и следует подумать над решением о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваясь двумя сроками.





«На заседании Совета парламента мы рассмотрели вопрос о внесении в Государственную думу проекта закона о поправке к Конституции России «О сроках замещения должности президента РФ». В случае принятия данной инициативы, одно и то же лицо сможет занимать должность президента России три срока вместо двух», - сказал Даудов.





Он добавил, что данная поправка «не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее».