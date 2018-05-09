Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Чечня предложила разрешить Путину третий срок

Парламент Чечни подготовил и на ближайшем заседании обсудит внесение в Госдуму законопроекта, который продлевает полномочия главы государства с двух до трех сроков подряд.

Как передает РИА Новости, об этом заявил спикер республиканского заксобрания Магомед Даудов.

Ранее с подобной инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, у действующего главы государства Владимира Путина «нет альтернативы» и следует подумать над решением о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваясь двумя сроками.

«На заседании Совета парламента мы рассмотрели вопрос о внесении в Государственную думу проекта закона о поправке к Конституции России «О сроках замещения должности президента РФ». В случае принятия данной инициативы, одно и то же лицо сможет занимать должность президента России три срока вместо двух», - сказал Даудов.

Он добавил, что данная поправка «не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее».
11:32 09/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?
Антон Астаповіч
Ахова ці імітацыя?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё