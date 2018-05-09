В парламенте Ирана сожгли флаг США
Депутаты парламента Ирана сожгли бумажный американский флаг после решения президента США Дональда Трамп о выходе из ядерной сделки.
Как передает Associated Press, парламентарии также выкрикивали «Смерть Америке!».
Отмечается, что этот лозунг можно часто услышать в стенах иранского парламента.
Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном. По его словам, Вашингтон намерен также ввести санкции «самого высокого уровня» против Ирана.
Иран, в свою очередь, назвал незаконным решение Трампа о выходе из сделки.
11:50 09/05/2018
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