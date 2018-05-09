В парламенте Ирана сожгли флаг США

Как передает Associated Press, парламентарии также выкрикивали «Смерть Америке!».





Отмечается, что этот лозунг можно часто услышать в стенах иранского парламента.





Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном. По его словам, Вашингтон намерен также ввести санкции «самого высокого уровня» против Ирана.





Иран, в свою очередь, назвал незаконным решение Трампа о выходе из сделки.



