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Впервые за 20 лет на вышке в центре Минска не подняли красное знамя

Больше десяти лет подряд на вышку на минской улице Краснозвездной к 9 мая водружали красное знамя. В этом году традиция нарушилась — к высотнику, который каждый год поднимался на вышку, никто не обратился.

Каждый год перед Днем Победы знамя поднимал на вышку Владимир Федорович Рябов, директор минского частного предприятия «Мачта». Сам он — Герой Социалистического Труда и Заслуженный работник связи СССР.

— Сейчас первый год звонка не было, — рассказал он TUT.BY. — Раньше с просьбой обращались из министерства, потом — из исполкома. В этом году ничего, исполком молчит. А как я могу без решения такие вещи сделать?


11:25 09/05/2018






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