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Впервые за 20 лет на вышке в центре Минска не подняли красное знамя

Больше десяти лет подряд на вышку на минской улице Краснозвездной к 9 мая водружали красное знамя. В этом году традиция нарушилась — к высотнику, который каждый год поднимался на вышку, никто не обратился.