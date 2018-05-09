Ганна Гопко: Стратегии по Беларуси нет

Председатель международного комитета Верховной Рады Украины Ганна Гопко на встрече с представителями правоцентристской коалиции Беларуси отметила, что «к сожалению, я не могу сказать, что мы имеем стратегию с пошаговым планом действий в отношении Беларуси. Вместе с тем, мы имеем цели и задачи, а также видение, что надо делать с вашей страной в краткосрочной перспективе. У нас есть понимание, что власти Беларуси не являются самостоятельными в реализации своей внешней политики, о чем свидетельствует голосование в ООН.





Кроме того, мы адекватно оцениваем риски и угрозы для безопасности Украины, исходящие от России через Беларусь. И мы уже сейчас должны думать, к примеру, к каким последствиям могут привести учения «Запад-2019» или «2020».





В качестве примеров успешных реформ в Украине Ганна Гопко отметила решение проблем госзакупок, что позволило сэкономить для бюджета страны порядка миллиарда долларов. А также создание Антикоррупционного бюро, которое уже инициировало более 450 уголовных дел, 120 которых направлено в суды. «Последние, правда, остаются слабым местом Украины», - заметила председатель международного комитета Верховной Рады.





Говоря о заявке на региональное лидерство Украины, Ганна Гопко заявила о планах создания в начале июля Ассамблеи парламентов Украины, Молдовы и Грузии.