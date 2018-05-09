Суд отменил два штрафа журналистам «Белсата». Это уникальный случай
Мария Арцибашева и Дмитрий Кравчук успешно обжаловали постановление суда Центрального района Минска, оштрафовавшего журналистов месяц назад на 30 базовых величин (735 рублей) каждого.
2 апреля судья Виктория Шабуня присудила журналистке Марии Арцибашевой и оператору Дмитрию Кравчуку 30 б.в. штрафа за работу без аккредитации МИД по ч. 2 ст. 22.9 КоАП («незаконное изготовление и распространение продукции СМИ»). 8 мая Мингорсуд отменил это решение Виктории Шабуни, передает "Белсат".
Решение Мингорсуда – это первый случай успешного обжалования постановления суда в отношении журналистов, сотрудничающих с «Белсатом».
Мария Арцибашева согласна, что ситуация уникальна, однако с выводами пока не спешит:
«Комментировать само дело рано, потому что у нас на руках нет еще постановления и мы не знаем, по какой именно причине решение отменили. Но, естественно, мы счастливы».
Журналистка особенно благодарна Олегу Агееву – юристу БАЖ, помогавшего составлять жалобу в Мингорсуд.
Напомним, с начала 2018 года за сотрудничество с «Белсатом» журналистам присудили штрафов почти на Br 30 000. Только за один день 7 мая суды вынесли нашим журналистам 8 наказаний на сумму более Br 6000 штрафов.
08:45 09/05/2018
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