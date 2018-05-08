Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном

12 мая истекает конечный срок, когда администрация США должна решить - продолжать поддерживать действие соглашения или возобновить действие санкций против Ирана. Ранее министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании призвали Трампа не выходить из многостороннего ядерного соглашения с Ираном.

Президент Ирана Хасан Роугани заявил, что США еще пожалеют о решении выйти из ядерного соглашения, и Иран будет решительно противостоять давлению США с целью ограничить влияние Тегерана в регионе.





Трамп со времен избирательной кампании 2016 года резко критикует ядерное соглашение между Ираном и шестью ведущими государствами мира. Он обвиняет Иран в нарушении «духа» этого соглашения, потому что Иран поддерживает военизированные группировки на Среднем Востоке и продолжает программу развития баллистических ракет.





Соглашение, подписанное в 2015 году во времена президентства в США Барака Обамы, предполагает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы. Соглашение не запрещает Ирану создание баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников соглашения (его подписали с Ираном, кроме США, также Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия), свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает «исключение» из их действия.