Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном

Ранее министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании призвали США не выходить из многостороннего ядерного соглашения с Ираном.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. Также президент США подписал меморандум о введении против Ирана экономических санкций. Трамп заявил, что это будут санкции "самого высокого уровня", не уточнив подробности. Под них могут попасть и другие страны, если они будут помогать Ирану в развитии ядерной программы, передает Медуза""

12 мая истекает конечный срок, когда администрация США должна решить - продолжать поддерживать действие соглашения или возобновить действие санкций против Ирана. Ранее министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании призвали Трампа не выходить из многостороннего ядерного соглашения с Ираном.


Президент Ирана Хасан Роугани заявил, что США еще пожалеют о решении выйти из ядерного соглашения, и Иран будет решительно противостоять давлению США с целью ограничить влияние Тегерана в регионе. 

Трамп со времен избирательной кампании 2016 года резко критикует ядерное соглашение между Ираном и шестью ведущими государствами мира. Он обвиняет Иран в нарушении «духа» этого соглашения, потому что Иран поддерживает военизированные группировки на Среднем Востоке и продолжает программу развития баллистических ракет. 

Соглашение, подписанное в 2015 году во времена президентства в США Барака Обамы, предполагает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы. Соглашение не запрещает Ирану создание баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников соглашения (его подписали с Ираном, кроме США, также Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия), свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает «исключение» из их действия.


08:11 09/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?
Антон Астаповіч
Ахова ці імітацыя?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё