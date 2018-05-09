Forbes назвал Си Цзиньпина самым влиятельным человеком мира

Издание объясняет свой выбор тем, что в этом году ​на сессии Всекитайского собрания народных представителей были приняты изменения в конституции страны, который позволяют лидеру страну находиться у власти неограниченное число сроков. Forbes пишет, что "культ личности Си Цзиньпина сравним только с культом Мао Цзэдуна".





За ним следует президент России Владимир Путин, который, напоминает Forbes, рекордные четыре года подряд возглавлял этот рейтинг. В 2018 году он был переизбран на пост главы российского государства, набрав почти 77% голосов избирателей.





На третьей позиции американский президент Дональд Трамп, который, отмечает издание, с переменным успехом проводит свои инициативы через Конгресс и находится в центре сразу нескольких расследований. Хотя Трамп остается главой страны с самой мощной армией и сильной экономикой, он не может избавиться от скандалов, как в личной жизни, так и в бизнесе.





На четвертом месте канцлер Германии Ангела Меркель - "фактический лидер Европы", как характеризует ее Forbes. Хотя ей удалось создать коалицию единомышленников, в будущем ее ждут сложности в связи с Brexit и ростом антимигрантских настроений в Европе.





Следом идут основатель Amazon Джефф Безос, папа римский и основатель Microsoft Билл Гейтс.





На восьмом месте один из 17 новичков рейтинга: наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, 9-й - президент Индии Нарендра Моди.





Замыкает десятку один из основателей Google Ларри Пейдж. Уроженец Москвы, гражданин США Сергей Брин, который вместе с Пейджем разрабатывал Google, на 35-й позиции.





Всего в рейтинг вошли 75 человек. Среди них, например, президент Сирии Башар Асад (62-е место), ведущий расследование против Трампа спецпрокурор Роберт Мюллер (72-е место) и главарь запрещенного в РФ "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади (73-е место).