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Forbes назвал Си Цзиньпина самым влиятельным человеком мира

Журнал Forbes обнародовал новый рейтинг самых влиятельных людей мира. На этот раз его возглавил председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин.

Издание объясняет свой выбор тем, что в этом году ​на сессии Всекитайского собрания народных представителей были приняты изменения в конституции страны, который позволяют лидеру страну находиться у власти неограниченное число сроков. Forbes пишет, что "культ личности Си Цзиньпина сравним только с культом Мао Цзэдуна".

За ним следует президент России Владимир Путин, который, напоминает Forbes, рекордные четыре года подряд возглавлял этот рейтинг. В 2018 году он был переизбран на пост главы российского государства, набрав почти 77% голосов избирателей.

На третьей позиции американский президент Дональд Трамп, который, отмечает издание, с переменным успехом проводит свои инициативы через Конгресс и находится в центре сразу нескольких расследований. Хотя Трамп остается главой страны с самой мощной армией и сильной экономикой, он не может избавиться от скандалов, как в личной жизни, так и в бизнесе.

На четвертом месте канцлер Германии Ангела Меркель - "фактический лидер Европы", как характеризует ее Forbes. Хотя ей удалось создать коалицию единомышленников, в будущем ее ждут сложности в связи с Brexit и ростом антимигрантских настроений в Европе.

Следом идут основатель Amazon Джефф Безос, папа римский и основатель Microsoft Билл Гейтс.

На восьмом месте один из 17 новичков рейтинга: наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, 9-й - президент Индии Нарендра Моди.

Замыкает десятку один из основателей Google Ларри Пейдж. Уроженец Москвы, гражданин США Сергей Брин, который вместе с Пейджем разрабатывал Google, на 35-й позиции.

Всего в рейтинг вошли 75 человек. Среди них, например, президент Сирии Башар Асад (62-е место), ведущий расследование против Трампа спецпрокурор Роберт Мюллер (72-е место) и главарь запрещенного в РФ "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади (73-е место).
Интерфакс
08:07 09/05/2018






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