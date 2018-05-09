США ввели новые санкции против российской оборонной компании

Санкции подразумевают запрет на приобретение оружия Рособоронэкспорта государственными структурами США и продажу оборонной компании американской продукции. Также американским госкомпаниям запрещается предоставлять Рособоронэкспорту услуги в области обороны.





Подобные меры были введены американским правительством за сотрудничество РФ с Ираном, Сирией и КНДР.









Новые санкции не касаются достигнутых ранее договоренностей о закупке, ремонте и обслуживании вертолетов Ми-17.





Напомним, 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал одобренный обеими палатами Конгресса закон о введении новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи.





В санкционный список были включены российские предприятия, связанные с оборонной промышленностью: Калашников, Уралвагонзавод, Рособоронэкспорт, МИГ, Сухой, Туполев, Ростех и другие.