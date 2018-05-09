Вучич: Сербия не будет вступать в НАТО

"Сербия будет сохранять свою независимость, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет и Сербия не собирается становиться членом НАТО, так же как и любого другого военного союза", – сказал Вучич.





Напомним, большинство сербов высказались против вступления страны в НАТО. Согласно результатам опроса, 84% жителей Сербии не хотят видеть свою страну членом Североатлантического альянса. Идею о членстве в НАТО поддерживают 10% опрошенных.



