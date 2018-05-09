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Вучич: Сербия не будет вступать в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с лидером России Владимиром Путиным заявил, что Сербия не собирается становиться членом НАТО, сообщает пресс-служба Кремля.

"Сербия будет сохранять свою независимость, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет и Сербия не собирается становиться членом НАТО, так же как и любого другого военного союза", – сказал Вучич.

Напомним, большинство сербов высказались против вступления страны в НАТО. Согласно результатам опроса, 84% жителей Сербии не хотят видеть свою страну членом Североатлантического альянса. Идею о членстве в НАТО поддерживают 10% опрошенных.

телеграф
07:38 09/05/2018






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