«Задержали вчера. Вроде бы Следственный комитет. Говорят, превышение [служебных полномочий]», — рассказал один из собеседников. Эту же информацию подтвердили еще два источника.





В главном управлении потребительского рынка сказали, что сегодня Доморацкого не было на работе. По какой причине — неизвестно.





В Следственном комитете от комментариев отказались.





Андрей Доморацкий до сентября 2017 года занимал пост зампреда Мингорисполкома — курировал торговлю. Чиновник запомнился на этой должности в том числе прогрессивными решениями: уделял внимание развитию белорусской кухни, критиковал излишний контроль за общепитом.





Но в связи с оптимизацией госаппарата его должность сократили, и Доморацкий стал начальником главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.





Предыдущего начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича в апреле 2017 года задержал КГБ по подозрению в коррупции. Суда над ним еще не было.