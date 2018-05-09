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Задержан начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Доморацкий

Задержан бывший замглавы столицы, а ныне начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Доморацкий. Об этом Tut.by сообщили три не связанных между собой источника.

«Задержали вчера. Вроде бы Следственный комитет. Говорят, превышение [служебных полномочий]», — рассказал один из собеседников. Эту же информацию подтвердили еще два источника.

В главном управлении потребительского рынка сказали, что сегодня Доморацкого не было на работе. По какой причине — неизвестно.

В Следственном комитете от комментариев отказались.

Андрей Доморацкий до сентября 2017 года занимал пост зампреда Мингорисполкома — курировал торговлю. Чиновник запомнился на этой должности в том числе прогрессивными решениями: уделял внимание развитию белорусской кухни, критиковал излишний контроль за общепитом.

Но в связи с оптимизацией госаппарата его должность сократили, и Доморацкий стал начальником главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

Предыдущего начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича в апреле 2017 года задержал КГБ по подозрению в коррупции. Суда над ним еще не было.
07:17 09/05/2018






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