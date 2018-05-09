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В Гродно активистку «Материнского движения 328», которая предупредила о голодовке, вызвали в горисполком

Активистка движения Наталья Горбач имела вчера, 8 мая, разговор с заместителем председателя Гродненского горисполкома Зоей Кулеш. По словам Горбач, на беседу в горисполком ее пригласили по телефону. Она одна из тех активисток, кто подавал на прошлой неделе обращение с сообщением о начале голодовки в Гродно.

Заместитель председателя горисполкома Зоя Кулеша интересовалась у Натальи Горбач ее самочувствием, спрашивала, нужна помощь медиков и психологов. 

— Она сказала, что как женщина очень сочувствует мне, и сказала, что к президенту женщинам из движения «Матери 328» удалось также достучаться. Мол, говорите, если нужна какая-то помощь, то Гродненский горисполком будет рад помочь, — сказала Наталья Горбач.

Горбач помощи не просила. Она сказала заместителю председателя горисполкома, что не согласна с приговором своему сыну (ему было 17, когда его осудили на 9 лет по статье 328), что во время суда было много нарушений и никто на это не обращал внимания. 

— Я ей объяснила: что если бы не было столько несправедливых приговоров по всей Беларуси вынесено по статье 328, то никакого движения «Матери 328» не возникло бы. На это чиновница ничего мне не сказала, кроме того, что понимает, но не в ее власти пересмотреть приговор моему сыну, — сказала Горбач.


Наталья Горбач сообщила, что другие активисты движения «Мать 328» изъявили желание присоединиться к голодовке с 10 мая в Лиде.


Гродно 24
07:14 09/05/2018






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