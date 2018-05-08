Во время своего выступления Равков не только рассказал о событиях Второй мировой войны, но и о том, как СССР готовился к конфликту.





По словам министра, главной задачей «молодого советского государства» в 20-х годах было выживание.





«Как решил СССР эту геополитическую задачу? За 15 лет создается 2-я экономика в мире. Запад прошел этот путь за несколько веков», – утверждает глава Минобороны Беларуси.









Равков признает, что способы индустриализации в СССР были «жесткие», но отмечает, что «без решения этой задачи не было бы Победы». «Именно так был заложен потенциал для будущего спасения мира от коричневой чумы», – добавил он.





Равков подробно рассказал о том, что в 20-30 годы в СССР была фактически ликвидирована неграмотность, создано бесплатное образование и медицина, построены тысячи предприятий. При этом о жертвах коллективизации, а также массовых репрессиях и депортации Равков не произнес ни одного слова. Министр также ничего не сказал о репрессиях 1937-1939 гг. в Красной армии, в результате которых было уничтожено не менее 65% командных кадров (в том числе убиты 3 маршала). Вместо этого Равков заявил, что подготовка командиров в СССР была очень хорошая.





Равков рассказал, почему, по его мнению, СССР победил гитлеровскую Германию:





«Великая Победа обусловлена волей, мужеством, высшим моральным духом советских людей. Победил советский патриотизм – преданность народа отечеству. Истоки победы также лежат в превосходстве советской экономической системы, которая оказалась способной в тяжелых условиях не просто выстоять, но и обеспечить производство военной техники и вооружения… Великая Победа обусловлена эффективной системой государственного управления и ролью личности в истории – личности верховного главнокомандующего».





Равков не назвал имени Иосифа Сталина, но именно Сталин во время Великой Отечественной войны был верховным главнокомандующим СССР.





По словам министра, вклад в победу также внесли и государства антигитлеровской коалиции, но «главный субъект победы – СССР».





Равков затронул и сегодняшнюю ситуацию в мире.





«К сожалению, современный мир вступил в эпоху неопределенности, непредсказуемости и нестабильности. Открытое и циничное попирание норм, регулирующих систему международной безопасности, – это вызов исторической памяти не только народов бывшего Советского Союза, но и народов стран антигитлеровской коалиции, в том числе США и Великобритании».









Равков подчеркнул: «Наша страна не рассматривает ни одно государство в качестве противника».





Речь Равкова в видео ВоенТВ: