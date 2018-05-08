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"Русь молодая": "Нас же еще никто не забрал"

В Минске "Русь молодая" раздавала георгиевские ленты.


8 мая в центре Минска молодые люди в майках с эмблемой объединения "Русь молодая" раздавали георгиевские ленты. Их заметили в сквере по улице Ленина и на проспекте Независимости. Парень и девушки говорят, что они — волонтеры, и что их организация поддержала акцию "Бессмертный полк", которую все же разрешили столичные власти. По словам одной из участниц "Руси молодой", георгиевские ленты "символизируют Победу, поскольку оранжевый цвет — это цвет огня, темно-серый цвет — цвет дыма".


Молодые люди убеждали, что их акция санкционирована. "Нас же еще никто не забрал", — сказала одна из девушек, сообщает Еврорадио.


21:59 08/05/2018






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