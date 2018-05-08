Почему Лукашенко и Сукало покрывают наркомафию?

Как сообщает пресс-служба президента, на встрече с Сукало белорусский лидер высказал мнение, что ослабления ответственности в отношении распространителей наркотиков не будет. Как будто протесты и вопросы вызывают приговоры истинным распространителям. Как раз наоборот. Женщины, объявившие голодовку, как раз протестуют против того, что их детей (братьев, мужей) приговаривают к огромным срокам лишения свободы ни за что, в то время, как истинные наркобароны остаются вне поля зрения правосудия.





После встречи с Лукашенко глава Верховного суда заявил, что он обсудил с президентом вопросы борьбы с наркоманией и преступлениями, связанными с наркотиками. Лукашенко, якобы, однозначно отметил, что послабления в отношении сбытчиков наркотиков быть не может.





Однако вопрос именно в том, кого белорусские суды и правоохранители подводят под «сбытчиков». И он остался без ответа.





Вопрос в том, почему в подавляющем большинстве «наркодел» провокаторами, а потом и свидетелями на судах выступают милиционеры.





Вопрос в том, у кого брали наркотики те мелкие «сбытчики», которых конвейером отправляют на огромные сроки в колонии. Ведь по количеству наркоманов легко можно определить, сколько тонн наркотиков сбывается в Беларуси ежедневно, ежемесячно и ежегодно. Кто и когда словит о осудит этих поставщиков? Почему о них никто никогда не говорит, почему их никто никогда не ловил? Внимание общественности отвлекается массой мелких дел, где фигурируют граммы, десятки грамм, сотни грамм нарковещества. Но кто и как поставляет в страну десятки и сотни тонн дорогостоящей дури? Под чьи покровительство они попадают в нашу страну и распространяются в ней?





Ответа на этот вопрос нет, и его никто не хочет искать.





Именно в этом основная проблема. Именно против этого протестуют женщины, объявившие голодовку. Потому что «наркобаронами» наши суды и следствие объявляют безмозглых 14-15-16-17-летних идиотов. «Пешки», «стрелочники» получают огромные сроки как сбытчики наркотиков, хотя ни к килограммам, ни тем более к тоннам дорогостоящей дури их никто даже не мог подпустить. Но мудрый, опытный Валентин Сукало старательно делает вид, что ничего этого не понимает. А следом за ним и Александр Лукашенко – у которого уже не у одного олигарха и министра дети погибли от передозировки – делает вид, что наркосбыт в стране организовали безмозглая и отчаянная пацанва... Наши школьники и ПТУшники инициативно вышли на мировые наркокартели... Смешно!





И тем не менее, никто не смеется. Итог встречи Лукашенко и Сукало таков: послабления в наказании могут быть лишь в шении потребителей. А это значит, что истинным поставщикам «зелья» в страну дан карт-блнш. Потому что все знают, что милиция из потребителя сделает распространителя на раз. И заставит наркомана дать любые показания, и вынудит оговорить кого угодно, и «уговорит» признаться в чем угодно. А потом отчитается о «раскрытии особого опасного», продемонстрирует хорошую статистику, получит премии и звезды на погоны. Вот только от этого поток «дури», идущий через нашу страну, распространяющийся в Беларуси, не уменьшится.





Если бы кто хотел разобраться, почему так, то поднял был дела наркоманов, посмотрел, кто были «анонимные свидетели», поинтересовался бы, почему свидетели одни и те же по многим делам… В конце концов, задался бы вопросом: почему практически во всех делах по наркостатьям присутствует формулировка «приобрел у неустановленного лица»? Кто это «неустановленное лицо» (лица), обеспечивающее «дурью» безмозглых пацанов? Почему его (их) следствие, как правило, не способно установить? Почему даже не искало их?..





Пенсионеры Сукало и Лукашенко эти вопросы друг другу не задают. Более того, эти вопросы опасны: копнешь и не только поста – жизни лишишься. Поэтому они старательно делают вид, что пацаны и девчонки, сельская босота и городская гопота наркобароны и есть. Может, бабушки этим дедушкам — Лукашенко и Сукало – верят. Но, скорее всего, только они.





И тем не менее Валентин Сукало не постеснялся прокомментировать голодовку женщин, которые хотят смягчения сроков для фигурантов 328 статьи Уголовного кодекса Беларуси.





— Что касается той формы, которая сегодня избрана группой матерей, то это является недопустимым, это давление и вмешательство в правосудие. И это не тот способ, который должен быть у нас, — на голубом глазу заявил глава Верховного суда.





Но ведь другого способа нет. Иного способа достучаться до правосудия Сукало как главный судья страны им не оставил. Несчастные родственницы осужденных по наркостатьям исчерпали все способы взывания к здравому смыслу, к закону, к совести судей.





Как еще они могут протестовать?





Как еще они могут взывать к справедливости?





Каким образом они могут заставить власть задуматься над тем, во что в Беларуси превратилась борьба с распространением наркотиков. С кем ведется эта борьба? Что большее зло — наркотики или приговоры, которые ломают жизни, семьи, судьбы?…





Как еще этим женщинам взывать о помощи?





Либо голодать, ставя под угрозы свои жизни. Либо вершить самосуд, треснув по темечку того же Сукало, который считает правильным и нормальным, что из безмозглой пацанвы, жаждущей острых ощущений, нагло и беспринципно его подчиненные уже который год «лепят» наркомафию. В то время как истинная мафия, благодаря такому подходу, и живет, и жирует, и собирает свои новые жертвы.