В парламенте обсудили поправки в Закон о СМИ

Поправки в Закон о СМИ, согласно которым комментаторов на интернет-форумах должны идентифицировать, а сотрудники интернет-изданий, не прошедших регистрацию, не будут считаться журналистами, депутаты уже приняли в первом чтении. Накануне Белорусская ассоциация журналистов, представители медиа передали и в Мининформ, и в парламент свои замечания по законопроекту. Министр информации Александр Карлюкевич сказал, что, «возможно, по некоторым позициям предложения будут учтены».





Депутат Анна Канопацкая считает, что подготовленный Министерством информации законопроект (в частности, 4 статья) не соответствует Конституции и международным нормам и будет способствовать ограничению прав граждан на доступ к информации.









— Изменения в закон не будут способствовать развитию экономической ситуации, потому что мы забываем о том, что сегодня СМИ — это не только социальное явление, это огромный экономический рынок. Когда у нас стоит задача развивать экономику и способствовать инвестициям, такой огромный кусок рынка, как медиапространство, нельзя закрывать.





По ее мнению, ограничивать доступ к интернет-ресурсам можно только на основании решения суда (сейчас этого не требуется) — «и никак иначе».





— То, что министр говорил, что нужно оперативное вмешательство и оперативное решение проблемы, не имеет под собой основания, потому что у нас есть опыт проведения судебных заседаний в максимально короткий срок во время избирательной кампании. Мы можем видеть, что судебное заседание может состояться в течение трех дней. Считаю, что три дня более чем достаточно для того, чтобы принять судебное решение об ограничении доступа.





— У нас развивается разговор на каких-то чуть ли не иностранных языках, — парировал депутат Адам Ковалько. — Вот взять город Борисов — не так уж давно было. Сатанисты разместили сайт — там было 76 способов, как покончить жизнь самоубийством, мальчик попал в Новинки, еле-еле его вытащили из этой ситуации — на этом сайте было размещено все <…>. Что, у нас детей нет? Как будто мы не должны переживать за эту ситуацию и ждать суда, пока начитаются полстраны. Какой суд, какие три дня?





— Да, сегодня, к сожалению, в сети Интернет встречаются пропагандистские сайты, — согласилась Анна Канопацкая. — Но их меньшинство, почему под эти 2%, пусть 5%, недобросовестных сайтов подводите 95%? Надо настраиваться на 95%, которые пропагандируют светлое, доброе, вечное.





Виктория Мелешко, начальник управления правового обеспечения и контроля за соблюдением законодательства Мининформа, объяснила, что сегодня «большинство решений принято в отношении экстремистских материалов, а экстремистские материалы признаются таковыми по решению суда».





Депутат, председатель комиссии парламента по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрей Наумович снова вернулся к теме небезопасности детей.





— Я как-то не совсем вас понимаю. Вы мать? — обратился он к Анне Канопацкой. — У меня тоже есть дети и внуки. И когда мы говорим о здоровье детей, внуков, вы еще какой-то предполагаете часовой или шуточный торг. Когда ситуацию надо принимать конкретно, сиюминутно или сиюсекундно, когда она влияет на здоровье наших детей. И вот этого торга вашего, как отец, не понимаю, поверьте.





Сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев предложил разделять тему безопасности в интернете и «неудобной» кому-либо информации.





— Я не обсуждаю сайты, где есть вопрос по детям. Давайте будем адекватны, я обсуждаю ситуацию, когда есть информация, которая какой-то части власти, ветки власти кажется неудобной, и ее хочется быстренько закрыть. Напомню вам, как развивалось дело Коржича, когда сначала все говорили: вопросов нет. И в итоге именно благодаря усилиям СМИ дело вышло на новый оборот. Я прошу подумать об этом балансе, который, с одной стороны, обеспечит безопасность, с другой стороны, не позволит манипулировать вопросами безопасности заинтересованным ведомствам, потому что мы это видим достаточно регулярно. И хотелось бы, чтобы мы понимали, где это касается безопасности детей, а где в этом нежелание того или иного чиновника поднимать достаточно неприятную ему тему в СМИ.





— Это вопрос в большей степени не законодательного регулирования, тут вопрос умения руководителя работать в сфере общественных связей, тут у нас действительно есть проблемы, — объяснил замминистра информации Павел Легкий. — Надо наших руководителей учить работать в сфере общественных связей. Мы почему-то полагаем, что пресс-секретари решат все вопросы, — среди них немало грамотных людей. Но зачастую их стремление сделаться для СМИ более открытыми сталкивается с позицией руководителей. Давайте введем (в Академии управления. — Прим. TUT.BY) курс связей с общественностью, давайте будем учить руководителей, в будущем, возможно, крупных государственных топ-менеджеров не бояться общаться со СМИ.





Павел Легкий рассказал: на то, что пишут на форумах, сам он не обижается.





— Про меня тоже много чего пишут — ну, пишут, что делать, такая моя должность. И я на этот счет ни разу не обижаюсь. Кстати, что касается темы авторизации форумов — такая версия пошла гулять: вот, мол, это чиновники обижаются на то, что их ругают. Поверьте, у чиновников с опытом работы есть слоновья кожа. И чиновники как раз умеют хорошо считать: когда на 10 тысяч просмотров появляется сто комментариев, которые написаны 20 людьми, стоит ли вообще по этому поводу расстраиваться?





Замминистра отметил, что и сегодня есть «некие формы авторизации» на форумах.





— Есть IP-адреса, можно пройти по цепочке — не так уж сложно сделать. С другой стороны, что есть сегодня форум? Это высокий плотный забор анонимности, из-за которого можно высунуться, крикнуть что-то человеку, оскорбить, спрятаться — и наслаждаться безнаказанностью. Как чиновник со стажем, я к этим вещам отношусь спокойно — привык. Но к нам действительно поступает много обращений граждан — хамство в Сети, оскорбления. Ни один владелец интернет-ресурса не гарантирует вам стопроцентную модерацию, это затратное дело, крайне дорого. Кроме того, мы сталкиваемся еще и с тем, что на формах сидят те же самые жулики, которые кидают ссылочку — вот микрозайм или сайт, где продают спайсы. Это все моменты, которые вызывают недовольство граждан, с этим что-то надо делать.

Генеральный директор «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина согласилась: действительно, стопроцентную предмодерацию комментариев при большом количестве сообщений (до нескольких десятков тысяч в сутки) гарантировать невозможно.





— Что касается идентификации, правильно сказали: она уже есть, правоохранительные органы эффективно идентифицируют пользователя по IP-адресу, не проблема найти обидчика и подать на него в суд. Идентификация для нас не самая болевая точка. Мы бы хотели, чтобы те, кто ведет дискуссию некорректно, осознавали ответственность и понимали, что они не совсем анонимны сейчас.





Однако, по мнению Людмилы Чекиной, есть опасность, что после принятия изменений в Закон о СМИ добросовестные комментаторы, опасаясь сложных способов идентификации, утечки своих персональных данных, не станут ее проходить, и изменится состав участников дискуссии — на форумах «останутся либо те, кто профессионально этим занимается, либо те, кто слишком пассионарен».





— Идентификация должна быть удобной и многообразной, способ через эсэмэски — один из самых лучших, на мой взгляд, но иногда люди находятся за рубежом, для них это, наверное, будет неудобно.





Также Людмила Чекина предложила определить понятный судебный порядок обжалования владельцем информационного ресурса ограничения сайта, обязать орган, выносящий решение об ограничении доступа к сайту, указывать конкретную причину такого решения вместо общих формулировок, определить разумный срок в несколько рабочих дней для возобновления доступа к сайту (если он устранил нарушения) — вместо ныне действующего и предлагаемого в проекте срока в один месяц, снизить верхнюю границу штрафа за распространение запрещенной информации — с 500 до 50 базовых величин. Все предложения будут переданы в Министерство информации.









Павел Легкий отметил, что в министерство также поступили замечания по законопроекту и от госСМИ.





— Каждый видел конкретно ту нишу, которую он хотел. Нам, как министерству, приходится быть на балансе этих интересов. Работа еще продолжается, может, не последний раз встречаемся.



