Такое решение было принято по итогам встречи председателя горисполкома Андрея Шорца с лидером организации «Русь молодая» (Румол) Сергеем Лущом, председателем патриотического объединения «Отечество» Леонидом Школьниковым и экс-депутатом Палаты представителей Валерием Драко. Об этом рассказал belsat.eu Сергей Лущ.





Сбор участников акции состоится с 9 до 10 часов возле филармонии (пл. Якуба Коласа), после чего они пройдут шествием до площади Победы, где присоединятся к государственной акции «Беларусь помнит».









Организаторы, которые объединились в Координационный Совет лево-патриотических сил «Единство», обратились к Лукашенко с просьбой «поддержать проведение международной акции «Бессмертный полк», решив этот вопрос в пристальном порядке».









«Бессмертный полк» - международная общественная акция, которая проводится 9 мая в тех странах мира, где есть российские диаспоры. Во время акции участники идут колонной и несут портреты солдат, воевавших на стороне СССР во время Второй мировой войны. Акция официально поддерживается и проводится российскими властями, в 2015 году в шествии в Москве принимал участие президент России Владимир Путин.