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Дали задний ход: Мингорисполком в последний момент разрешил акцию "Бессмертный полк"

Мингорисполком разрешил устроить в Минске шествие «Бессмертный полк».

Такое решение было принято по итогам встречи председателя горисполкома Андрея Шорца с лидером организации «Русь молодая» (Румол) Сергеем Лущом, председателем патриотического объединения «Отечество» Леонидом Школьниковым и экс-депутатом Палаты представителей Валерием Драко. Об этом рассказал belsat.eu Сергей Лущ.

Сбор участников акции состоится с 9 до 10 часов возле филармонии (пл. Якуба Коласа), после чего они пройдут шествием до площади Победы, где присоединятся к государственной акции «Беларусь помнит».

Напомним, вчера организаторы акции «Бессмертный полк» в Минске распространили информацию о том, что они не получили разрешения на проведение шествия от городских властей. В своем специальном заявлении организаторы обвинили Мингорисполком в "подрыве идеологических фундаментов "союзного государства Беларуси и России", "национализме" и поддержке коллаборационистов".

Организаторы, которые объединились в Координационный Совет лево-патриотических сил «Единство», обратились к Лукашенко с просьбой «поддержать проведение международной акции «Бессмертный полк», решив этот вопрос в пристальном порядке».


«Бессмертный полк» - международная общественная акция, которая проводится 9 мая в тех странах мира, где есть российские диаспоры. Во время акции участники идут колонной и несут портреты солдат, воевавших на стороне СССР во время Второй мировой войны. Акция официально поддерживается и проводится российскими властями, в 2015 году в шествии в Москве принимал участие президент России Владимир Путин.

18:03 08/05/2018






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