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"А белорусам проще из страны разъехаться"

Парламент Армении 59 голосами "за" и со второй попытки избрал премьер-министром Армении лидера протестного движения Никола Пашиняна. Это стало возможным благодаря многотысячным акциям протеста, которые несколько недель продолжались во всех регионах страны.

"А белорусам проще из страны разъехаться"
Таким образом, победа протестующих стала юридически оформленной – так как именно премьер-министру в стране принадлежат наибольшие полномочия.

Белорусские интернет-пользователи живо обсуждают ситуацию, при которой народ собственными силами смог сменить власть, пишет gazetaby.com

"Молодцы армяне, жаль еще не скоро в СНГ будут во всех странах меняться руководители", – пишут одни пользователи на дискуссионной площадке talks.by.

"Пока трудно говорить о результатах, но у Пашиняна незаконченное филологическое образование. А страной руководить – не стихи писать", – отвечают другие.

"Без тотальной люстрации и устранения криминальных схем ничего не поменяется…"

"Надеюсь, Пашинян проведет необходимые реформы во внутренней и внешней политике, благодаря которым повысится уровень жизни простых армян".


"Ну вот, народ победил. Без крови и единого выстрела. Задушил диктаторские намерения в зародыше. Вот что возможно в любой стране, если население хоть немножко себя уважает. Полиция и армия, как правило, переходят на сторону народа, если он не отсиживается дома. Не думаю, что Беларусь ожидает нечто подобное в ближайшие лет 50".

"А белорусам проще из страны разъехаться".

"Армяне спасли нас от референдума... И на том спасибо".

17:57 08/05/2018






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