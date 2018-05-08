Таким образом, победа протестующих стала юридически оформленной – так как именно премьер-министру в стране принадлежат наибольшие полномочия.





Белорусские интернет-пользователи живо обсуждают ситуацию, при которой народ собственными силами смог сменить власть, пишет gazetaby.com





"Молодцы армяне, жаль еще не скоро в СНГ будут во всех странах меняться руководители", – пишут одни пользователи на дискуссионной площадке talks.by.





"Пока трудно говорить о результатах, но у Пашиняна незаконченное филологическое образование. А страной руководить – не стихи писать", – отвечают другие.





"Без тотальной люстрации и устранения криминальных схем ничего не поменяется…"





"Надеюсь, Пашинян проведет необходимые реформы во внутренней и внешней политике, благодаря которым повысится уровень жизни простых армян".









"Ну вот, народ победил. Без крови и единого выстрела. Задушил диктаторские намерения в зародыше. Вот что возможно в любой стране, если население хоть немножко себя уважает. Полиция и армия, как правило, переходят на сторону народа, если он не отсиживается дома. Не думаю, что Беларусь ожидает нечто подобное в ближайшие лет 50".





"А белорусам проще из страны разъехаться".





"Армяне спасли нас от референдума... И на том спасибо".