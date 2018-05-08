ОБСЕ - властям Беларуси: дайте журналистам работать свободно

"Эта вредная практика фактически запрещает журналистам сообщать о проблемах, представляющих общественный интерес, и оказывает негативное влияние на плюрализм и свободу СМИ в Беларуси", - говорится в заявлении Дезира, распространенном во вторник.





Представитель ОБСЕ призвал белорусские власти внести поправки в закон о средствах массовой информации и предоставить право всем журналистам беспрепятственное искать и распространять информацию.





"Аккредитация должна облегчать работу прессы, а не использоваться в качестве инструмента административного давления", - подчеркнул он.











