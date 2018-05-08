ОБСЕ - властям Беларуси: дайте журналистам работать свободно
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Гарлем Дезир обеспокоен продолжающейся практикой применения санкций в отношении журналистов, работающих без аккредитации в Беларуси.
"Эта вредная практика фактически запрещает журналистам сообщать о проблемах, представляющих общественный интерес, и оказывает негативное влияние на плюрализм и свободу СМИ в Беларуси", - говорится в заявлении Дезира, распространенном во вторник.
Представитель ОБСЕ призвал белорусские власти внести поправки в закон о средствах массовой информации и предоставить право всем журналистам беспрепятственное искать и распространять информацию.
"Аккредитация должна облегчать работу прессы, а не использоваться в качестве инструмента административного давления", - подчеркнул он.
Заявление Дезира было сделано в связи с очередными административными штрафами присужденными ряду журналистов, работающих на телеканал "Белсат".
По информации ОБСЕ, только в 2018 году внештатные журналисты были оштрафованы около 40 раз за работу без аккредитации в Беларуси, пишет interfax.by
16:45 08/05/2018
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