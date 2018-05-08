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За один день в Минске журналистов оштрафовали сразу шесть раз

Суд Центрального района Минска 7 мая рассмотрел шесть административных дел против журналистов за сотрудничество с телеканалом «Белсат» без аккредитации. Всех оштрафовали.

Утром судья Виктория Шабуня наказала журналистов Любовь Луневу и Сергея Кравчука за сотрудничество с телеканалом «Белсат» без аккредитации штрафами по 35 базовых величин каждого, передает пресс-служба БАЖ.

Дело строилось на показаниях сотрудника милиции Дмитрия Шантырь. Он заявил, что видел, как Лунева и Кравчук 13 марта брали интервью во время открытия памятного знака основателям БНР.

Примечательно, что сюжет, в изготовлении которого обвинили журналистов, в эфир не выходил.

- А Вас и не обвиняют в распространении продукции СМИ, только в ее изготовлении, - отреагировала судья на возмущение подсудимых.

Также судья Иван Костян оштрафовал за сотрудничество с "Белсатом" Екатерину Андрееву (Бахвалаву) - 35 базовых величин, а Ирину Ореховскую - 20 базовых.

После этого судья Виктория Шабуня судила Марию Арцыбашеву и снова Сергея Кравчука. В результате журналистов также оштрафовали: Арцыбашеву - на 30 базовых величин, а Кравчука (второй раз за день) - на 35 базовых.

Общая сумма штрафов журналистам за день составила 190 базовых величин (4655 рублей).


Таким образом только в этом году журналистов в Беларуси за работу без аккредитации судили уже 39 раз и оштрафовали более чем на 32 тысячи рублей.

С самого начала Белорусский ассоциация журналистов считает преследование коллег по статье 22.9 Кодекса об административных правонарушениях незаконным. К позиции БАЖ неоднократно присоединялось международное журналистское сообщество.

16:16 08/05/2018






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