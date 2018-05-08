Северинца ждут в суде

Оргкомитет «Чернобыльского шляха - 2018» запланировал каждого 26 числа месяца проводить акции в городах, которые находятся между Минском и Островцом. Об этом во время митинга 26 апреля сообщил Павел Северинец. За это его и будут судить, сообщает « Радыё Свабода ».





«Оказывается, 7 мая Советский райотдел милиции рассматривал бумаги на меня и передал их суд. Сначала мне долго не могли объяснить в милиции, зачем меня вызывают, после сообщили, что будут судить за призыв. Я возразил, что мы будем подавать заявки на акции. "Не важно, был призыв", - ответили мне. Изумительная вещь получается: я же конкретно не говорил, куда, что, зачем, просто перечислил города - призываем провести акции в таких городах. Так что до 26 мая жду повестку в суд», - рассказал Павел Северинец.





Статья 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка проведения или организации массового мероприятия) предусматривает арест до 15 суток ареста.