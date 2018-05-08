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Маскарад у чиновников входит в моду: Костевич явилась к ветеранам в гимнастерке

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич посетила накануне Республиканский интернат ветеранов войны и труда и поздравила проживающих там ветеранов.

В преддверии Дня Победы в интернате состоялся праздничный концерт, который по традиции организовывает Минтруда.

Одетая в солдатскую гимнастерку министр поприсутствовала на концерте и станцевала с ветеранами.



"Белорусский партизан"
14:46 08/05/2018






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