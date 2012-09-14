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Парламент Армении избрал лидера оппозиции премьер-министром

Парламент Армении на специальном заседании во вторник избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

Парламент Армении избрал лидера оппозиции премьер-министром
За кандидатуру Пашиняна проголосовало 59 депутатов,  42 - против, передает newsarmenia.am

Никол Пашинян родился 1 июня 1975 г. в Иджеване. В 1991 г. поступил на отделение журналистики филологического факультета Ереванского государственного университета. В 1995 г. исключен из ЕГУ из-за журналистской деятельности.

В 1994-1998 гг. являлся корреспондентом газет "Лрагир", "Лрагир ор", "Молорак", в 1998-1999 гг. занимал пост главного редактора газеты "Орагир", в 1999-2012 гг. являлся главным редактором газеты "Айкакан жаманак".

В 2006 году Пашинян стал членом-учредителем общественно-политической инициативы "Альтернатива", в 2007 г. был включен в пропорциональный список блока "Импичмент" (первый номер). В 2008 году стал членом предвыборного штаба кандидата в президенты Армении Левона Тер-Петросяна.

В мае 2012 года он был избран депутатом Национального Собрания Армении по пропорциональной избирательной системе от партийного блока "Армянский национальный конгресс". Являлся членом постоянной комиссии по внешним связям НС и постоянной комиссии по вопросам территориального управления и местного самоуправления. 

В период с 14.09.2012 по 07.02.2013 гг. занимал должность председателя временной комиссии по вопросам этики НС. 

С мая 2015 года Пашинян является членом-учредителем партии "Гражданский договор".

В ходе последних парламентских выборов 2 апреля 2017 года Пашинян был избран депутатом Национального Собрания по избирательному округу N4 территориального избирательного списка блока партий "Елк". 

Женат, имеет четверых детей. 


На волне проходивших в Армении с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. 

Фракции блоков "Елк", "Царукян" и АРФ "Дашнакцутюн" выдвинули 3-го мая лидера армянской оппозиции и главу фракции "Елк" Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Он стал единственным кандидатом на пост главы правительства.

12:53 08/05/2018






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