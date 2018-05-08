Суд признал Сунь Чжэнцая виновным во взятках на общую сумму в 26 миллионов долларов. Сунь Чжэнцай также пожизненно лишен всех политических прав, а его имущество будет конфисковано, пишет meduza.io





Подсудимый признал вину и объявил, что не будет оспаривать приговор.





Сунь Чжэнцай был самым молодым членом политбюро Китайской коммунистической партии. В разное время он также возглавлял министерство сельского хозяйства Китая и занимал высшие посты в партийном руководстве провинции Цзилинь и города Чунцин.





В 2015 году Сунь Чжэнцай считался одним из вероятных претендентов на пост генерального секретаря КПК или премьера Госсовета.





В июле 2017 года Сунь Чжэнцай был отстранен от должности и попал под следствие, а в октябре того же года его исключили из партии.









В 2013 году, когда пост председателя (президента) КНР занял Си Цзиньпин, в Китае была развернута масштабная кампания по борьбе с коррупцией.





Сунь Чжэнцай стал одной из наиболее высокопоставленных жертв этой кампании.





Некоторые эксперты за пределами Китая предполагали, что цель этой кампании не только борьба с коррупцией, но и укрепление власти Си Цзиньпиня.







