Лукашенко назвал голодовку "Матерей 328" недопустимым давлением на правосудие
Лукашенко заявил о недопустимости послабления ответственности в отношении распространителей наркотиков.
Об этом по итогам встречи с Лукашенко рассказал председатель Верховного суда Валентин Сукало.
"Обговаривались вопросы дальнейшей борьбы с наркоманией и преступлениями, связанными с наркотиками. Глава государства однозначно отметил, что послабления в отношении сбытчиков и распространителей наркотиков быть никакого не может. В отношении потребителей возможны какие-то послабления и снисхождения.
А что касается той формы, которая сегодня избрана группой матерей, то это является недопустимым, это давление и вмешательство в правосудие. И это не тот способ, который должен быть у нас", - сказал Сукало.
Он отметил, что существует законный порядок рассмотрения и разрешения вопросов по каждой конкретной жалобе. При этом Сукало констатировал, что из числа объявивших голодовку матерей осужденных в Верховный суд обращались только шесть.
"Причем две получили, как мне кажется, по жалобам удовлетворение. Наказание было снижено. Поэтому есть законный способ обращения в Верховный суд с надзорными жалобами по каждому конкретному случаю. Но какого-то послабления всеобщего, особенно для распространителей, как заявил глава государства, не предполагается", - цитирует председателя Верховного суда БелТА.
Источник:
12:17 08/05/2018
Загрузка...