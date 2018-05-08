Об этом по итогам встречи с Лукашенко рассказал председатель Верховного суда Валентин Сукало.





"Обговаривались вопросы дальнейшей борьбы с наркоманией и преступлениями, связанными с наркотиками. Глава государства однозначно отметил, что послабления в отношении сбытчиков и распространителей наркотиков быть никакого не может. В отношении потребителей возможны какие-то послабления и снисхождения.





А что касается той формы, которая сегодня избрана группой матерей, то это является недопустимым, это давление и вмешательство в правосудие. И это не тот способ, который должен быть у нас", - сказал Сукало.









Он отметил, что существует законный порядок рассмотрения и разрешения вопросов по каждой конкретной жалобе. При этом Сукало констатировал, что из числа объявивших голодовку матерей осужденных в Верховный суд обращались только шесть.



