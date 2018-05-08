Дмитрий Орешкин: У Путина будет самый тяжелый президентский срок

У него было три всплеска популярности и все они связаны с войной: Чеченская война, Грузинская и война в Украине. Проблема в том, что для четвертой войны просто нет места. Присоединять Беларусь и Казахстан уже неактуально. Там к этому готовы, там этого ждут, соответственно дадут отпор. А Путин никогда не делает того, что от него ожидают. Крымская эпопея это только показала. Никому в голову не могло прийти, что он так легко нарушит юридическое обязательство. Но он нарушил и присоединил Крым, что у значительной части избирателей это вызвало восторг.





Но сейчас-то все готовы к этому. Все готовятся и хотят дать отпор. Любое подобное деяние будет сопровождаться неизмеримыми политическими, экономическими и военными затратами и издержками. Поэтому я думаю, что никаких поползновений еще что-нибудь откусить или как-нибудь расширить территорию России - уже просто неактуально для Владимира Путина. Поэтому этот президентский срок будет самым тяжелым изо всех предыдущих.





Скорее его стратегия, и это можно увидеть в инавгурационной речи, что надо бы переварить уже состоявшеюся геополитическую ситуацию. То есть, исходя из принципа “стерпиться-слюбиться”, Запад понемножку, с точки зрения Путина, будет осознавать, что Крым — это часть России, а Абхазия — это зона влияния России. Что Асад останется президентом Сирии. Вот такие вещи ему нужно зафиксировать. Для этого требуется время и стабильность. Поэтому Путин не намерен продолжать экспансионистскую политику восстановления Советского Союза, а хочет зафиксировать то, что уже состоялось. Для этого ему надо развивать внутреннюю экономику. Логика советского человека, а в России большинство людей психологически до сих пор советские, заключается в том, что чем страна обширнее — тем она богаче.





Конечно, на самом деле это совсем не так. Но в ментальном образе советского человека это именно так. Не раз слышал, как люди говорят — мы же присоединили Крым, значит стали сильнее и богаче. Но они не понимают, почему это не отражается на их личном кармане. У них в голове не укладывается, что на самом деле в ХХІ веке территория это не то, что приносит прибыль, а наоборот то, что нуждается в инвестициях. В отличии от XVІІІ-XІX века. Вот в Крым, например, надо строить мост, надо ежегодно вкладывать порядка 100 млрд рублей из государственной казны для того, чтобы жители Крыма не разочаровались слишком сильно в путинском режиме и не дай Бог не просились назад в Украину.





Это все стоит денег, а деньги надо добывать. Поэтому Путин говорит об экономических прорывах, о новых инновационных развитиях. Логика понятна. Но поскольку речь идет о советских ценностях, нужно обращать внимание не на то о что Путин говорит, а на то, чего он не говорит. А не говорит он о том, что надо сплотиться, дать отпор, кругом враги. Обычно это сопроваждается подготовкой к очередной экспансии. Но в этот раз такого не прозвучало.





И это для Путина большая проблема, ведь в глазах массового избирателя он всегда был отделен от экономических проблем. Он отвечал как бы за подъем России с колен, он был горным орлом на заснеженой вершине, который дает отпор США, ЕС и Украине, которая задумала идти в Европу. А за экономику он не отвечал. За экономику отвечали олигархи, Медведев, капиталисты и прочие неприятные люди, которым можно представлять претензии. Не зря же самые популярные персонажи в российской политике — это люди, которые целиком отвечают за взаимодействие с внешним миром. Это Путин, Шойгу и Лавров. Они успешно сорятся со всем окружающим миром, используют советскую риторику и систему ценностей. А непопулярные наоборот — Медведев, Кудрин, которые занимаются решением экономических проблем. Как раз на них ложится ответственность за все плохое. А Путин несет ответственность за все хорошое.









Так вот на этом четвертом сроке ему придется нести ответственность и за экономическую ситуацию. Для него это несет вполне очевидные угрозы. Экономика лучше не станет, путинский режим отпугивает деньги, из страны деньги уходят. Нет никаких оснований ждать серьезного улучшения. Даже если Путин в добавок к Медведеву поставит Кудрина, то это будет чисто имиджевая поправка. Потому что они все равно будут действовать в коридоре путинской системы ценностей, где на первом месте контроль, монополия и ручное управление. А экономика или конкуренция — это как получится.



