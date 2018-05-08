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Класковский: Путин опасен для Беларуси в ситуации "после Лукашенко"

Политический обозреватель Александр Класковский высказался по поводу нового срока Путина и его будущих взаимоотношений с Лукашенко.

«Вообще комментаторы-алармисты спекулируют на теме нового срока Путина, пугая если не мировой войной, то как минимум оккупацией стран Балтии и аннексией Беларуси, — пишет Александр Класковский на сайте naviny.by. — Конечно, Путина демонизируют. Кремль не так уж крут, как может показаться. Его раз за разом больно щелкает по носу (например, в Сирии) тоже красавчик-мачо Дональд Трамп, и приходится обиды съедать.

Съедает Кремль плюхи и от белорусского руководителя. Путин хотя и продолжит, скорее всего, сокращать субсидии Беларуси, но на некий радикальный сценарий в отношении нее пока вряд ли пойдет. Хотя бы потому, что слишком велики издержки. Ну и потом, про Лукашенко знают: куда он денется с подводной лодки!

Гораздо опаснее для судеб Беларуси тот или иной вариант ситуации «после Лукашенко». Это на армянскую бархатную революцию Россия взирает невозмутимо: видимо, спокойна за лояльность Еревана при любом раскладе. И то — пока спокойна.


В белорусском случае может быть по-всякому. И уж не сомневайтесь: Москва не позволит «синеокой сестре» вот так вот просто отвязаться и начать политику реального нейтралитета, а тем более, тьфу-тьфу, пойти в страшную Гейропу.

Как видим, по целому ряду причин — от экономических и военно-политических до мировоззренческих и ментальных — Лукашенко и Путин обречены быть связанными одной цепью. Причем эта цепь сковывает и развитие обеих стран».

Источник: gazetaby.com
10:32 08/05/2018






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