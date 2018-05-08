Во главе с Путиным: в России заговорили о создании Российского союза с Беларусью в составе
На российском шовинистическом портале eadaily.com появилась статья, в которой говорится о том, каким образом Путин мог бы остаться у власти после 2024 года.
Для этого ему необходимо создать на базе так называемого «союзного государства» Беларуси и России новое государство под названием «Российский союз», в составе которого будет и Беларусь.
И управлять этим новым государством, конечно, будет Путин. Это мнение можно было бы считать фантазией российских черносотенцев, если бы не один интересный факт — об этом как о возможном сценарии говорил и главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который близок к пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову.
Кирилл Аверьянов-Минский считает, что Путин не покинет свой пост — иначе его ждет судьба Слободана Милошевича. Но что делать с Конституцией России, которая позволяет баллотироваться не более чем на 2 срока подряд? Кандидат юридических наук Аверьянов-Минский не видит здесь проблемы и цитирует стихотворение:
Широки натуры русские,
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал…
Аверьянов-Минский предлагает в 2024 году принять конституционный акт так называемого «союзного государства», создать государственное образование под названием «Российский союз», главой которого станет Путин.
По мнению Аверьянова-Минского, Лукашенко ничего с этим сделать не сможет, так как Беларусь экономически зависит от России, а «своим парнем» Лукашенко на Западе не станет никогда.
«Так что для сохранения «хрустального сосуда» в целости и сохранности его необходимо поставить на полку Российского союза, куда рука Вашингтона не дотянется», — не скрывает шовинистических планов Аверьянов-Минский.
По мнению черносотенца, «воссоединение Беларуси и России» поднимет рейтинг Путина еще выше, чем аннексия Крыма в 2014 году.
Но Аверьянов-Минский предупреждает, что России необходимо действовать быстро:
«В Беларуси в последние годы активно формируется новая национальная идентичность, в основе которой лежит противопоставление белорусов русским. Вопреки мнению большинства российских обывателей, эти процессы зашли в РБ довольно далеко, и если в обозримом будущем не инкорпорировать Беларусь в общее с Москвой политическое и культурное пространство, то мы рискуем потерять нашу Белую Русь навсегда».
Интересно, что о подобном сценарии недавно говорил главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, друг пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
"Даже формально, даже полуформально, но никто не мешает: а) ее [Конституцию] изменить или построить какую-нибудь надстройку в виде союзного государства Россия и Бе русь. Назначить Лукашенко послом в Зимбабве. И там, грубо говоря, новое государство — новые сроки. Ну почему нет-то? Вот что мешает? Где вы видите препятствие к этому? Я, например, не вижу", - цитирует Венедиктова Наша нива
Напомним, комментируя накануне инаугурацию Путина, белорусские политологи сошлись во мнении, что в конце четвертого срока, чтобы продлить свои полномочия Путин может решиться на инкорпорацию Беларуси. В частности, такого поворота событий не исключает политолог Владимир Ровдо.
А по мнению директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсения Сивицкого, Кремль попытается посягнуть на белорусский суверенитет уже в ближайшие год-два, воспользовавшись парламентскими и президенскими выборами в Беларуси, которые должны пройти в 2019-2020 годах.
"Белорусский партизан"
10:07 08/05/2018
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