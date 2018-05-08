Для этого ему необходимо создать на базе так называемого «союзного государства» Беларуси и России новое государство под названием «Российский союз», в составе которого будет и Беларусь.





И управлять этим новым государством, конечно, будет Путин. Это мнение можно было бы считать фантазией российских черносотенцев, если бы не один интересный факт — об этом как о возможном сценарии говорил и главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который близок к пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову.





Кирилл Аверьянов-Минский считает, что Путин не покинет свой пост — иначе его ждет судьба Слободана Милошевича. Но что делать с Конституцией России, которая позволяет баллотироваться не более чем на 2 срока подряд? Кандидат юридических наук Аверьянов-Минский не видит здесь проблемы и цитирует стихотворение:





Широки натуры русские,

Нашей правды идеал

Не влезает в формы узкие

Юридических начал…





Аверьянов-Минский предлагает в 2024 году принять конституционный акт так называемого «союзного государства», создать государственное образование под названием «Российский союз», главой которого станет Путин.





По мнению Аверьянова-Минского, Лукашенко ничего с этим сделать не сможет, так как Беларусь экономически зависит от России, а «своим парнем» Лукашенко на Западе не станет никогда.





«Так что для сохранения «хрустального сосуда» в целости и сохранности его необходимо поставить на полку Российского союза, куда рука Вашингтона не дотянется», — не скрывает шовинистических планов Аверьянов-Минский.





По мнению черносотенца, «воссоединение Беларуси и России» поднимет рейтинг Путина еще выше, чем аннексия Крыма в 2014 году.





Но Аверьянов-Минский предупреждает, что России необходимо действовать быстро:





«В Беларуси в последние годы активно формируется новая национальная идентичность, в основе которой лежит противопоставление белорусов русским. Вопреки мнению большинства российских обывателей, эти процессы зашли в РБ довольно далеко, и если в обозримом будущем не инкорпорировать Беларусь в общее с Москвой политическое и культурное пространство, то мы рискуем потерять нашу Белую Русь навсегда».





Интересно, что о подобном сценарии недавно говорил главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, друг пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.





"Даже формально, даже полуформально, но никто не мешает: а) ее [Конституцию] изменить или построить какую-нибудь надстройку в виде союзного государства Россия и Бе русь. Назначить Лукашенко послом в Зимбабве. И там, грубо говоря, новое государство — новые сроки. Ну почему нет-то? Вот что мешает? Где вы видите препятствие к этому? Я, например, не вижу", - цитирует Венедиктова Наша нива



















