Лидеры и аутсайдеры

Самыми «западными» оказались страны Балтии. Об этом говорится в исследовании американского Стратегического центра политических и дипломатических решений (StrategEast).

В исследовании рассматривалось 14 государств – Россию в список не включали. Беларусь в рейтинге StrategEast разместилась на 11 месте. Ниже оказались лишь Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.





Эстония в рейтинге американских экспертов набрала 93 балла из 100, Литва – 85 баллов. На третьем месте — Латвия с 82 баллами. Беларусь в рейтинге набрала всего 31,5 балла.





Вестернизацией (от англ. Western — западный) называют перенос структур, технологий и образа жизни западных (европейских) обществ в незападные.





Составляя рейтинг, исследователи оценивали политическую, экономическую, юридическую, культурную ситуацию и образ жизни. По первым трем из этих параметров эксперты ставили оценку от 1 до 25. По культурно-языковой ситуации и образу жизни максимальная оценка составляла 15 и 10 соответственно.









Тенденции белорусской вестернизации





Политическая вестернизация Беларуси экспертами была оценена в 6,5 баллов. В комментарии обращалось внимание, что Беларусь по-прежнему имеет ряд вопросов по избирательному процесу, неравенству предвыборных агитационных условий. В стране, по данным Freedom House, очень низкий уровень демократического прогресса; по данным «Репортеров без границ», Беларусь остается одной из стран с наибольшими ограничениями свободы слова, а по данным Bertelsmann Transformation Index, государство находится в группе «жестких автократий».





Юридическая вестернизация Беларуси получила оценку 5,5 балла. Среди основных претензий – игнорирование рекомендаций Венецианской комиссии.





Наибольшую оценку – 9 баллов – получило экономическое «западничество». Отмечается, что Беларусь так и не стала членом ВТО. При том, что страна входит в «Восточное партнерство», она не стремиться к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Кроме того, Беларусь не подписала двустороннее соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом. Вместе с тем, подчеркивается, что с 2015 года Беларусь демонстрирует стабильные позитивные результаты в рейтинге Всемирного банка «Doing Business».





В языковой и культурной сфере Беларусь получила 6,5 баллов из 15 возможных. Эксперты отметили увеличение использования белорусского языка в городском пространстве и появление названий и информативных надписей, указателей на латинице и английском языке. Кроме того, власть все больше говорит о необходимости укрепления суверенитета. «В последние годы президент Беларуси Александр Лукашенко все чаще подчеркивает значение белорусского языка для самоидентификации граждан» — говорится в исследовании.





По образу жизни белорусам претензий не выдвигалось. Оценка в данной сфере составила 4 балла из 9 возможных.





Рейтинг вестернизации стран бывшего СССР StrategEast