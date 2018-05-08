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Лукашенко обещает сохранить правдивую историю войны. Это какую?

Александр Лукашенко обратился к белорусам с поздравлением по случаю Дня Победы, сообщает его пресс-служба.

В своем обращении он отметил, что этот праздник насыщен "сильными эмоциями и чувствами: горечью утраты миллионов невинных жизней, радостью освобождения от фашистского гнета, осознанием хрупкости мира и ответственности за него".


Глава Беларуси заверил, что мы навсегда сохраним правдивую историю той войны. "Мужество, несгибаемость воли и патриотизм народа-победителя навеки останутся символом нашего национального самосознания", — заявил он.

В обращении к ветеранам Лукашенко отметил, что их подвиг будет жить в наших сердцах как великий дар — "возможность свободно трудиться на родной земле, воспитывать детей и внуков на идеалах добра, честности и справедливости".

09:12 08/05/2018






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