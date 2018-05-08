Девять стран ЕС поддержали проект экспедиционного корпуса

По его словам, вопрос обсуждался в рамках встречи министров обороны 28 стран ЕС в Софии.





Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в сентябре 2017 года перед студентами университета Сорбонна, призвал к созданию общих европейских сил быстрого реагирования к 2021 году.





"В ситуации с неиспользованием по геополитическим и бюджетным причинам боевых групп ЕС предложение Франции нашло поддержку у Германии, Великобритании, Италии, Нидерландов, Испании, Бельгии, Дании, Португалии и Эстонии", — сказал собеседник агентства.





С его слов, речь идет о создании "общей экспедиционной силы численностью несколько тысяч военных". "Понятно, что проект вызывает обеспокоенность США, поскольку это чревато оттоком финансовых ресурсов от НАТО", - сказал дипломат.





В ЕС в 2004 году были созданы так называемые боевые группы быстрого реагирования. Оперативной готовности они достигли в начале 2017 года и представляют собой войсковые единицы батальонного уровня численностью около 1,5 тысячи военнослужащих. Боевые группы способны к развертыванию в течение десяти дней в 6 тысячах километрах за пределами ЕС в случае, если такое решение будет принято Комитетом по политике и безопасности ЕС.









В режиме оперативной готовности в настоящее время находятся одна-две многонациональные боевые группы.





Как заявляла ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, до сих пор боевые группы не были задействованы в реализации европейской политики безопасности и обороны из-за недостатка политической воли. Однако, по словам Могерини, Евросоюз в текущем году может впервые задействовать собственные силы быстрого реагирования в одном из кризисных регионов.





ЕС в настоящее время осуществляет в рамках европейской политики безопасности и обороны 17 различных гражданских и военных миссий и операций.



