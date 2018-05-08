“Власти ждут, пока голодающие не начнут умирать?” 30 человек пикетировали администрацию президента
7 мая у стен администрации президента состоялась акция в поддержку голодающих матерей, чьи близкие были осуждены на долгие сроки по статье 328 уголовного кодекса.
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В акции приняли участие около 30 человек. Все они подписали коллективное обращение к главе администрации президента Наталье Кочановой в надежде, что их услышат и наконец дадут ответ.
– Мой сын осуждён на 10 лет строгого режима по убеждению судей за умысел на сбыт. Мы хотим диалога, хотим чтобы нас услышали, чтобы организовали встречу с президентом. Мы пришли сюда сегодня, чтобы подать обращение в администрацию президента и услышать ответ. Чего они ждут, когда объявившие голодовку матери начнут умирать? — рассказывает Марина Смоляренко.
Главное требование представителей движения — внесение изменений в законодательство, пересмотр дел по статье 328 и личная встреча активисток с главой государства.
— Я хочу сказать – просто отпустите сына. Я уеду из этой страны с моим сыном и забуду её как страшный сон и никогда в жизни в эту страну не вернусь! Я даже откажусь от гражданства, мне гражданство в такой стране не нужно, где происходит такое беззаконие, где тебя могут посадить на немыслимые сроки просто ни за что. Это страшная страна, и мне страшно здесь находиться. Если нас не услышат, то мы будем собираться через день, возле этого здания, и к нам потянуться люди, нас будет больше! – говорит участница акции Раиса, мать осужденного на 8 лет по статье 328.
К активисткам «Материнского движения 328» присоединились члены гражданской инициативы, выступающие за декриминализацию марихуаны в Беларуси.
– Сегодня здесь собрались матери осуждённых по статье 328, те кто не участвует в голодовке. На сегодня в голодовке принимают участие 12 человек, 11 из которых голодают уже 11 дней. Никаких конкретных реакций со стороны властей нет. Матери добиваются встречи с президентом или, по крайней мере рядом ключевых лиц, в списке которых и спикеры парламента, и глава прокуратуры. В результате отсутствия реакции голодовка будет продолжаться, при том, что у некоторых состояние здоровья ухудшается, — сообщил Пётр Маркелов, координатор гражданской компании Legalize Belarus.
«Как можно спокойно спать, есть и вообще жить, когда в нашей стране матери голодают?», – отмечают представители движения в своём очередном обращении в администрацию президента.
По словам матерей, в случае отсутствия реакции на голодовку со стороны властей к уже голодающим регионам будут присоединяться всё новые.
Источник: "Белорусская правда"
08:09 08/05/2018
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