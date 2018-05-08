В акции приняли участие около 30 человек. Все они подписали коллективное обращение к главе администрации президента Наталье Кочановой в надежде, что их услышат и наконец дадут ответ.





– Мой сын осуждён на 10 лет строгого режима по убеждению судей за умысел на сбыт. Мы хотим диалога, хотим чтобы нас услышали, чтобы организовали встречу с президентом. Мы пришли сюда сегодня, чтобы подать обращение в администрацию президента и услышать ответ. Чего они ждут, когда объявившие голодовку матери начнут умирать? — рассказывает Марина Смоляренко.





Главное требование представителей движения — внесение изменений в законодательство, пересмотр дел по статье 328 и личная встреча активисток с главой государства.



— Я хочу сказать – просто отпустите сына. Я уеду из этой страны с моим сыном и забуду её как страшный сон и никогда в жизни в эту страну не вернусь! Я даже откажусь от гражданства, мне гражданство в такой стране не нужно, где происходит такое беззаконие, где тебя могут посадить на немыслимые сроки просто ни за что. Это страшная страна, и мне страшно здесь находиться. Если нас не услышат, то мы будем собираться через день, возле этого здания, и к нам потянуться люди, нас будет больше! – говорит участница акции Раиса, мать осужденного на 8 лет по статье 328.



