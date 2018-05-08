В резиденции Нетаньяху оскорбили премьера Японии ботинками

Об этом сообщает Newsruco.il.

Согласно информации, Моше подал гостям десерт, который вместо обычной посуды был разложен в металлическую посуду в форме обуви.

В Японии мало что воспринимается как большее унижение, чем демонстрация обуви. В ней не заходят в дом и оставляют ее за дверьми офиса. Представители дипкорпуса сравнили ситуацию с попыткой подать верующему еврею шоколад в посуде в форме свиньи.

В заявлении самого шеф-повара, опубликованном уже после скандала, говорится, что специально разработанный в честь японского премьера десерт был подан в посуде из металла в форме обуви, а не в настоящих ботинках.





Посуда была разработана скульптором Томом Диксоном и впервые представлена в Израиле.









Канцелярия главы израильского правительства направила в СМИ комментарий в связи с неприятным инцидентом: 





«Мы уважаем и ценим наших японских гостей. Мы не выбираем блюда, которые подают на стол. Речь идёт о творческой инициативе повара».