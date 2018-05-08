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В резиденции Нетаньяху оскорбили премьера Японии ботинками

Торжественный прием премьер-министра Японии Синдзо Абэ в резиденции главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху завершился конфузом из-за ошибки шеф-повара израильского лидера Сегева Моше.

Об этом сообщает Newsruco.il.

Согласно информации, Моше подал гостям десерт, который вместо обычной посуды был разложен в металлическую посуду в форме обуви.

В Японии мало что воспринимается как большее унижение, чем демонстрация обуви. В ней не заходят в дом и оставляют ее за дверьми офиса. Представители дипкорпуса сравнили ситуацию с попыткой подать верующему еврею шоколад в посуде в форме свиньи.


В заявлении самого шеф-повара, опубликованном уже после скандала, говорится, что специально разработанный в честь японского премьера десерт был подан в посуде из металла в форме обуви, а не в настоящих ботинках.

Посуда была разработана скульптором Томом Диксоном и впервые представлена в Израиле.


Канцелярия главы израильского правительства направила в СМИ комментарий в связи с неприятным инцидентом: 

«Мы уважаем и ценим наших японских гостей. Мы не выбираем блюда, которые подают на стол. Речь идёт о творческой инициативе повара».

08:02 08/05/2018






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