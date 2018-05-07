



Но это все – если парламент всё же выберет его премьером. А если нет – страну ожидает новая волна уличных беспорядков.





Политический обозреватель Роман Яковлевский поделился с Еврорадио прогнозом развития ситуации в Армении.





- Александр Лукашенко во время послания к народу и парламенту упомянул Армению восемь раз. Неужели его так напугали события, которые сейчас происходят в Ереване?





- События в Армении стали неожиданностью как для Кремля, так и для Лукашенко.





- Есть ли причины, по которым в Беларуси такой сценарий невозможен?





- Причина проста – белорусы не армяне. В Армении всё происходит в рамках действующей Конституции и законов. Само отстранение премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, пусть и под давлением народа, произошло в рамках Конституции, это признал Верховный суд, что говорит о легитимности процесса.





- А нам это говорит о том, что в Армении, несмотря на коррумпированность элит, все же существует разделение властей? Но Саргсян переписал под себя Конституцию!





- Не совсем так. Первоначально Серж Саргсян говорил, что после изменения Конституции он не пойдёт на пост премьера. Это и возмутило людей, они почувствовали, что их обманули.





- Не считаете ли вы очень сдержанной реакцию России на события в Армении?





- Сразу после отставки Саргсяна состоялся телефонный разговор Путина с исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном. А Путин просто так не звонит. То, что реакция сдержанная, это так только снаружи выглядит. Также стало известно, что шеф российской внешней разведки Николай Патрушев приезжал в Баку. Это говорит о том, что Россия держит ситуацию на контроле. Хотя безусловно, пока реакция российских телеканалов на события в Ереване сдержанная по сравнению с украинским Майданом. Но подчеркну, что это пока.





- Давайте поговорим о Николе Пашиняне. Он талантливый и продуманный уличный боец или просто результат работы чьих политтехнологов?





- Я придерживаюсь того мнения, что все пытаются сохранить нейтралитет, речь идет о Вашингтоне, Брюссель и Москве. Получится ли у Никола Пашиняна дожать ситуацию, покажут ближайшие события в парламенте.





- Выдвинут ли республиканцы своего кандидата на выборах после того, как Пашинян не смог набрать необходимое количество голосов, чтобы стать премьер-министром?





- Не думаю, что Республиканская партия пойдёт на этот шаг. Тем более, что правящая коалиция начала распадаться. Из нее уже ушел друг Александра Лукашенко, олигарх Гагик Царукян, возглавляющий партию "Процветающая Армения".









- Белорусам не хватает такого лидера, как Никол Пашинян, чтобы не бояться выходить на улицы? Или в нашей политической действительности даже такой харизматичный человек не смог бы изменить выстроенную систему?





- Я бы не стал абсолютизировать роль лидера. Армяне показали, что народ – не скот. Ему не нужен какой-то проводырь. Да, Пашинян и его команда объединивших вокруг себя людей. Но до последних событиий в Армении мы даже не знали его фамилию. Поэтому говорить, что именно он все сделал и организовал, неправильно.





Что касается белорусов, то нам тоже не особо нужен такой проводырь. Здесь скорее речь идет о здоровье нации. Вот армяне сумели подняться после того, как почувствовали несправедливость, а мы нет. Жители Армении больше открыты к западному миру. Штат американского посольства в Ереване превышает 1000 человек, в то время как в Беларуси в дипмиссии США всего 6 сотрудников.





- В парламенте Никол Пашинян сказал, что он выступает за ОДКБ и Евразийский экономический союз. При этом политик подчеркнул, что для него являться важным и европейский вектор. Насколько армяне пошли дальше белорусов в западном направлении?





- Еще в 2014-м Пашинян в парламенте проголосовал против вступления Армении в ЕАЭС, однако тогда его партия была в меньшинстве. Сейчас политик говорит, что это уже действительность. Хотя все понимают, что Ереван вступил в Евразийский экономический союз под давлением Москвы. Армения не граничит со странами ЕАЭС и пребывание в союзе несёт для неё серьезные экономические потери.





Что касается европейскости, то армяне стремятся пробиться в Европу. Перед белорусами же стоит другая задача. Нам нужно не пробиться, а вернуться в Европу. Но пока белорусы массово не готовы идти на шаги, на которые пошли армяне.



