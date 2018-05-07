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Предложение Медведева: в списке кандидатов в вице-премьеры нового правительства нет Рогозина и Шувалова

Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев предложил назначить первым вице-премьером министра финансов Антона Силуанова.



Медведев предложил кандидатов в вице-премьеры нового правительства. В списке нет Рогозина и Шувалова
Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев предложил назначить первым вице-премьером министра финансов Антона Силуанова.
Кандидаты на должности вице-премьеров:

Дмитрий Козак — промышленность и энергетика
заместитель министра обороны Юрий Борисов — оборонно-промышленный комплекс (до сих пор его курировал Дмитрий Рогозин)
Виталий Мутко — строительство и региональная политика
Татьяна Голикова — социальная политика и здравоохранение
Ольга Голодец — культура и спорт
Алексей Гордеев — сельское хозяйство
заместитель главы аппарата правительства Максим Акимов — транспорт, связь и цифровая экономика
помощник президента Константин Чуйченко — глава аппарата правительства.

Должность руководителя аппарата правительства до сих пор занимает Сергей Приходько. Он стал героем одного из расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. ФБК выяснил, что Приходько отдыхал на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании «девушек из эскорт-агентств».

В списке кандидатов также нет Игоря Шувалова (был первым вице-премьером с 2008 года), Аркадия Дворковича (работал вице-премьером с 2012 года), Александра Хлопонина (занимал пост вице-премьера с 2010 года) и Юрия Трутнева (был вице-премьером с 2013 года).


Правительство России 7 мая ушло в отставку в связи с инаугурацией Владимира Путина, в четвертый раз вступившего в должность президента. Путин назначил председателем нового правительства Дмитрия Медведева — ожидается, что 8 мая его кандидатуру утвердит Госдума.


meduza.io
18:59 07/05/2018






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