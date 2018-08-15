В Ганцевичах мужчина убил бывшую жену и сам повесился

Около 7-30 минут из подъезда дома №47 выбежал мужчина с голым торсом в спортивных штанах. Он крикнул: «Вызывайте скорую и милицию!» После чего сел на велосипед и быстро уехал.





С 5-го этажа слышался крик ребёнка: «Мама, мама, живи!». Вскоре приехал милицейский УАЗ и «скорая помощь». Но спасти маму медики, к сожалению, не смогли.









Как стало известно « ГЧ », женщина после нескольких ножевых ранений умерла на глазах малолетнего сына. Мужчина на велосипеде и был тем, кто совершил убийство.





Сотрудники милиции сразу же бросились на его поиски. И вскоре нашли… повешенным в гараже.





Фельдшер скорой помощи пытался его спасти, делая непрямой массаж сердца и другие реанимационные процедуры, но было уже поздно. Мужчина умер.





Известно, что женщине было 46 лет, ее бывшему мужу - 50. У убитой осталось двое несовершеннолетних детей.







