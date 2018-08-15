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В Ганцевичах мужчина убил бывшую жену и сам повесился

Дикий крик в среду утром, 15 августа, услышали жильцы новых многоэтажек на улице Октябрьской в городе Ганцевичи, что напротив лицея.

Около 7-30 минут из подъезда дома №47 выбежал мужчина с голым торсом в спортивных штанах. Он крикнул: «Вызывайте скорую и милицию!» После чего сел на велосипед и быстро уехал.

С 5-го этажа слышался крик ребёнка: «Мама, мама, живи!». Вскоре приехал милицейский УАЗ и «скорая помощь». Но спасти маму медики, к сожалению, не смогли. 


Как стало известно «ГЧ», женщина после нескольких ножевых ранений умерла на глазах малолетнего сына. Мужчина на велосипеде и был тем, кто совершил убийство. 

Сотрудники милиции сразу же бросились на его поиски. И вскоре нашли… повешенным в гараже. 

Фельдшер скорой помощи пытался его спасти, делая непрямой массаж сердца и другие реанимационные процедуры, но было уже поздно. Мужчина умер.

Известно, что женщине было 46 лет, ее бывшему мужу - 50. У убитой осталось двое несовершеннолетних детей.



16:37 15/08/2018






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