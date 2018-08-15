Порыбачил: 14-летний подросток выловил из реки 42 патрона

Четырнадцатилетний Иван рыбачил у реки Клева Березинского района. После одного неловкого движения с удочки сорвалась металлическая блесна. Вернулся домой, проявил «славянскую смекалку»: соединил несколько магнитов и привязал их к веревке. С таким импровизированным изделием, с твердым намерением достать блесну, вернулся к реке, пишет rh.by





Каким было его удивление, когда он с первого раза вместо блесны вытащил несколько патронов, которые прилипли к магниту. Всего он достал 42 патрона калибра 7.62, а сотрудники милиции в дальнейшем обнаружили еще 25 штук в ходе осмотра места происшествия.









Свою находку он отдал матери, а та принесла их в школу и передала директору.





По данному факту проводится проверка.