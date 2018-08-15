Белавиа анонсировала очередную распродажу билетов

Ночью 16 августа на сайте авиакомпании «Белавиа» стартует новая распродажа . По информации пресс-службы авиаперевозчика, билеты будут стоить от 50 евро в обе стороны, плюс таксы и сборы.





Условия акции:





Акция стартует 16 августа 2018 года в 00:01 по минскому времени;





Акция завершается 23:59 16 августа 2018 года;





Продажа только на сайте belavia.by





Продажа в офисах авиакомпании и агентов не осуществляется;





Акция действует только на прямые рейсы авиакомпании;





Акция действует только на регулярные маршруты «Белавиа». Направление в/из Бейрут не участвует в акции.





Акция действует при покупке билетов как из Минска, так и в Минск, только по маршруту туда-обратно;





Период путешествия: с 1 октября 2018 года по 20 декабря 2018 года (дата возврата по второму купону);





Максимальный срок пребывания по промо-тарифу в пункте назначения – 1 месяц;





Изменения времени и даты вылета запрещены;





Использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете.





При неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему маршруту, и пассажир на втором участке не будет приниматься к перевозке, уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.





Приобретенные по акции билеты, в том числе при комбинации акционного тарифа с другим тарифом, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, не возвращается.





При отсутствии акционных билетов на выбранные даты можно воспользоваться функцией «Календарь тарифов» в разделе «Заказ билетов».





Количество мест по акции ограничено.