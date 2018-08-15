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Власти Италии сообщили как минимум о 38 погибших при обрушении моста в Генуе

По меньшей мере 38 человек погибли после того, как в Генуе на севере Италии обрушился мост на автомагистрали A10, сообщили в министерстве внутренних дел.