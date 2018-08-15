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Власти Италии сообщили как минимум о 38 погибших при обрушении моста в Генуе

По меньшей мере 38 человек погибли после того, как в Генуе на севере Италии обрушился мост на автомагистрали A10, сообщили в министерстве внутренних дел.

Представители властей допустили, что число погибших может увеличиться.

Среди жертв происшествия — трое несовершеннолетних в возрасте восьми, 12 и 13 лет, сообщает телеканал RAI News 24. Еще 15 человек получили ранения. Несколько человек пропали без вести.

В Генуе 14 августа обрушилась одна из секций автомобильного моста Моранди, упав в реку, на железнодорожные пути и на крыши зданий. С моста упали не менее 35 автомобилей, пишет meduza.io

11:49 15/08/2018






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