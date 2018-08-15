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Генпрокуратура уличила БРСМ в создании "липовых" студотрядов

Генеральная прокуратура Беларуси выявила нарушения в работе ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" (БРСМ) при организации деятельности студенческих отрядов, сообщили в ведомстве в среду.

Прокуроры установили факты создания территориальными и первичными организациями БРСМ формальных студенческих отрядов.

Так, Мозырский районный комитет БРСМ в КСУП "Слободское им. Ленина" необоснованно включил 32 человека в состав 2 студенческих отрядов. При этом, согласно материалам прокурорской проверки, молодые люди трудоустраивались самостоятельно. О деятельности студенческих отрядов они не знали. Договоры об организации работы студенческих отрядов на предприятии отсутствовали.

Аналогичные факты выявлены в Рогачевском, Брагинском, Логойском и Червенском районах.


Кроме того, по информации Генпрокуратуры, имели место случаи, когда наниматели информировали представителей БРСМ о возможности организовать труд молодежи в составе студотрядов, однако ее территориальные организации "бездействовали в решении этого вопроса". 

К примеру, Минский районный комитет БРСМ не заинтересовался предложениями ОАО "1-я Минская птицефабрика", УП "Агрокомбинат "Ждановичи", ГЛХУ "Минский лесхоз".

"Практически во всех регионах республики студенческие отряды формировались с нарушением установленного срока согласования с облисполкомами (Минским горисполкомом) соответствующих решений либо вовсе без такого согласования", - констатируют в Генпрокуратуре.

При зачислении в студотряды обучающихся, не достигших возраста 16 лет, не всегда выполнялось требование о получении письменного согласия одного из родителей на трудоустройство.

По данным прокуроров, имели место и иные факты нарушений законодательства о труде. Так, молодые люди допускались к работе без обучения и инструктажа, без предварительного медицинского осмотра, не соблюдались сроки выплаты заработной платы. Некоторые наниматели не оформляли трудовые книжки, передает Интерфакс.

11:43 15/08/2018






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