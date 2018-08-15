Прокуроры установили факты создания территориальными и первичными организациями БРСМ формальных студенческих отрядов.





Так, Мозырский районный комитет БРСМ в КСУП "Слободское им. Ленина" необоснованно включил 32 человека в состав 2 студенческих отрядов. При этом, согласно материалам прокурорской проверки, молодые люди трудоустраивались самостоятельно. О деятельности студенческих отрядов они не знали. Договоры об организации работы студенческих отрядов на предприятии отсутствовали.





Аналогичные факты выявлены в Рогачевском, Брагинском, Логойском и Червенском районах.









Кроме того, по информации Генпрокуратуры, имели место случаи, когда наниматели информировали представителей БРСМ о возможности организовать труд молодежи в составе студотрядов, однако ее территориальные организации "бездействовали в решении этого вопроса".





К примеру, Минский районный комитет БРСМ не заинтересовался предложениями ОАО "1-я Минская птицефабрика", УП "Агрокомбинат "Ждановичи", ГЛХУ "Минский лесхоз".





"Практически во всех регионах республики студенческие отряды формировались с нарушением установленного срока согласования с облисполкомами (Минским горисполкомом) соответствующих решений либо вовсе без такого согласования", - констатируют в Генпрокуратуре.





При зачислении в студотряды обучающихся, не достигших возраста 16 лет, не всегда выполнялось требование о получении письменного согласия одного из родителей на трудоустройство.



