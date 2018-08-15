Капсулу для сна под названием PrivateNap выпускает российская компания ООО «Энерджи Поинт», но 70-80% добавленной стоимости создаётся в Беларуси — Минске и Новополоцке. В планах производителей — усыпить весь мир. dev.by проследил производственную цепочку и протестировал капсулу.





«Чтобы стартап был новаторским и связан с естественными потребностями человека»

— Когда я работал на железной дороге, а Витя — в уголовном розыске, приходилось вставать очень рано, и во второй половине дня мы чувствовали себя выжатыми.





Алексей Винокуров





Эта история начинается с дружбы двух брянских парней, Алексея Винокурова и Виктора Ходанова, которые ещё за партой решили, что будут вместе делать бизнес. Тогда же договорились, что бизнес должен быть связан с естественными потребностями человека, быть новаторским для России и хоть немного менять мир.





Друзья отучились в вузах, Алексей — в транспортном, Виктор — в юридическом, отработали распределение, и в 2012 году приступили к исполнению мечты. К этому времени уже оформилась бизнес-идея — технологии сна. Она подходила под все обозначенные критерии и собственные пристрастия: «Поспать мы любили».





Три года товарищи занимались дистрибуцией в Россию капсул сна американской компании MetroNaps, а в 2015 году решили, что самое время попробовать импортозамещение.





— Тогда всё совпало: политический кризис, скачок курса, — вспоминает Алексей Винокуров. — Стало невыгодно возить капсулы из США, плюс к этому допекло их качество. В какой-то момент мы решили запускать собственное производство.





Из чего состоит капсула сна? Стеклопластиковый корпус, мягкий матрас, металлическая подставка, электроника. Из этого набора компонентов в Беларуси производят корпус и электронику. За стеклопластик отвечает минская компания «Эпирс», за электронику — новополоцкий предприниматель Владимир Адамович. Плюс к этому в EnCata сейчас идёт разработка новой модели капсулы, с которой производители собираются выйти на международные рынки. Каким образом в проекте российских бизнесменов появилась Беларусь?





— Заниматься производством корпуса самостоятельно мы были не готовы и искали, где разместить заказ. К кому ни приходили в России, все скептически относились к нашей идее. На Беларусь вышли случайно. Евгений Михайлович Смычок (владелец и директор компании «Эпирс» — Прим. dev.by) был первым, кто, вместо того чтобы выставить нам коммерческое предложение, сказал: я к вам приеду. Он приехал, и мы сразу поняли, что больше никого не ищем.





Когда поняли, как нам повезло со стеклопластиком, подумали: может, нам повезет в Беларуси и в плане электроники? Сделали ТЗ, стали рассылать по организациям — все «заряжали» космические цены. Нас воспринимали как твёрдо стоящую на ногах компанию, у которой есть деньги на R&D. И снова повезло — нашли сайт smdmarket.by, небольшого предприятия в Новополоцке, которое занимается интернет-продажами и собственным производством электроники.





Нам перезвонил владелец Владимир Адамович. И тоже не с предложением выполнить ТЗ, а с формулировкой «мне это интересно». Володя сделал для капсулы печатную плату, разводку, встроенную электронику, сенсорный пульт и собрал всё в единую цепь. Все происходило настолько гармонично, что в итоге он стал ещё одним членом команды.





«У нас в «портфеле» новый троллейбус, электробус и капсула»

На экспериментальном участке «Эпирс» под Минском рабочие наждаком допиливают большие «скорлупки» из стеклопластика — купол капсулы. «Эпирс» привык иметь дело со стандартными облицовками для транспорта — троллейбусов, трамваев, экскаваторов — и причудливо изогнутые формы капсулы пока очень сложны для производства.





— Она нестандартная! — озабоченно суетится вокруг будущего корпуса Евгений Смычок. — Облицовки для транспорта — просты. А тут куча работы! Округлые формы, много углов — для нас это катастрофа.

Евгений Смычок





Несмотря на эмоциональные оценки руководителя, предприятие произвело корпуса уже для 70 капсул, большинство которых были проданы в России. На изготовление одного корпуса уходит около 5 дней, работа полностью ручная. Процесс можно было бы ускорить автоматизацией, но для этого объёмы производства должны быть не меньше 200 штук в год. Такие — на следующем этапе.





Директор «Эпирса» не скрывает, что одной из причин, почему взялся за сложный «капсульный» проект, является нестабильность и слабая платёжеспособность традиционного заказчика — белорусского автопрома. Но есть и имиджевая подоплёка.





— Вот едет автобус или трамвай с нашей облицовкой — он уже набил оскомину, — говорит Евгений Смычок. — А когда я показываю немецким партнёрам капсулу, они удивляются: это что за космический корабль? У нас в «портфеле» новый троллейбус, электробус и капсула. Кто её дальше будет производить — неважно. Главное, что мы — первые.





Инженер по автоматизации Владимир Адамович окончил БГТУ и, вернувший в родной Новополоцк, открыл ИП. Поначалу выполнял мелкие заказы, а потом в его жизнь вошла капсула. И хотя вся электроника на нём и на двух помощниках, о своём участии в проекте Владимир говорит очень скромно:





— Да, сейчас капсула — наш основной заказ. И вообще, это уже что-то родное, уже три года этим занимаемся. Интересно вывести проект на уровень.





Научное обоснование

Изначально за основу российские бизнесмены взяли американскую технологию, на которую истёк срок патентной защиты. И стали дорабатывать в сотрудничестве с Институтом высшей нервной деятельности и Институтом медико-биологических проблем РАН. Оба занимаются проблемами сна и бодрствования и нефармакологическими способами коррекции функционального состояния.





— Мы говорим им: хотим такую же, — рассказывает о сотрудничестве Алексей Винокуров. — Они: зачем такую же? Давайте лучше. Так мы докрутили американскую технологию и теперь применяем её в наших капсулах.





Кресло s-образной формы поднимается так, что ноги находятся на уровне сердца. Закрываешь купол, надеваешь наушники, выбираешь один из трёх режимов, выставляешь время сеанса. Максимум — 30 минут, стандартный сеанс — 20 минут, во время которых человек должен погрузиться в 1-2-ю фазы сна, проще говоря — лёгкую дрёму. Этого должно хватить, чтобы эффективно восстановить когнитивные способности в рабочее время. Матрас начинает вибрировать, создавая массажный эффект, динамики — источать звуки природы.





Массаж скоро прекратится, останется главное — звуковой трек. По словам Алексея Винокурова, в нём используются спецэффекты, которые ускоряют процесс засыпания: белый и розовый шумы, бинауральные биения и фазовые модуляции.





— Белый шум — это, условно говоря, средний шум офиса, городской среды, — объясняет Алексей Винокуров. — К нему человек быстро привыкает и воспринимает как естественную среду. Включая белый шум, мы маскируем внешние раздражители, которые есть в офисе.





Розовый шум направлен на успокоение и расслабление. По частотам это примерно такой же шум, какой ребенок слышит в утробе матери, говорят разработчики.





Бинауральные биения — явление из области физики. На одно ухо мы подаём звук с частотой 100 Гц, на другое — с частотой 104 Гц. Когда волны накладываются друг на друга, образуется третья, частота которой равна разности частот двух волн, то есть 4 Гц. Эта частота соответствует тета-ритму коры головного мозга, который отвечает за расслабление. Тета-волны появляются в тот момент, когда расслабленное бодрствование переходит в сонливость. И если искусственно создать волну частотой 4 Гц, мозг как бы подстраивается под неё, и вы засыпаете.









А засыпание и не гарантировано, говорит производитель.





— Никто не утверждает, что человек лёг в капсулу и стопроцентно заснул. Если утром вы выпили шесть чашек кофе, то ваш мозг, может, и хочет спать, но кофеин в организме ему не позволяет. Или если вы хорошо выспались, то тоже вряд ли уснёте. Но если во второй половине дня чувствуете, что подустали и глаза слипаются, то капсула создаст все условия, в которых организму удобно вздремнуть.





Кстати, надолго уснуть не удастся. В конце короткого сеанса капсула начнёт будить — звуком, массажем, а потом ещё и сменой положения тела.





«Не просто лёг подремать на диване, а высокотехнологично… »

В Беларуси дистрибуцией капсулы занимается компания Office Solutions. Там стоит демонстрационная модель, которую и протестировал dev.by. Время от времени капсула уезжает на тест-драйв в офис какой-нибудь ИТ-компании, но пока без видимого результата. Продать в Беларуси ни один девайс ещё не удалось. Его розничная цена в зависимости от комплектации — $14-15 тыс.





— Есть большой интерес, в основном — среди ИТ-компаний, — говорит директор Office Solutions Александр Шалайко. — Почему ни одной не купили? Сами себе объясняем это так: наверное, капсулы сравнивают с альтернативными способами восстановления сил. Да, это яблоки-бананы, печенюшки, абонементы в фитнес-зал и бассейн, которые стоят намного меньше, чем капсула.





Ещё сравнивают с менее технологичным и более дешёвым продуктом — массажным креслом.

Когда общаемся с айтишниками из 90-х, которые начинали работу в бывших НИИ, те вспоминают, как ложились на обычный диван, спали пару часов и продолжали работать. Но на простом диване в современном офисе лежать дискомфортно — и для человека, и для атмосферы, и для имиджа компании.





То есть, по-вашему, капсула даёт ощущение крутизны?





Возможно, ощущение крутизны. Что ты не просто лёг подремать на диване — ты трудишься над высокотехнологичными проектами, которые двигают человечество вперёд, и в то же время высокотехнологичным способом переводишь себя на следующий уровень эффективной работы.





Сами пробовали?

Конечно.

И как?

Не сказать, что через 20 минут я выхожу оттуда совершенно иным человеком, но работать становится гораздо легче.





«Датчики измеряют сердцебиение и дыхание, и звук подстраивается»

Отсутствие продаж в Беларуси ёще не повод для скепсиса. Всё-таки в России продажи идут, и их география потихоньку расширяется. Из 70 реализованных капсул 15 ушли в Казахстан, 5 — в ОАЭ, сейчас изготавливаются две капсулы для Шотландии. Основные покупатели — ИТ-компании и диспетчерские центры.





В следующем году порядок цифр может измениться. Брянские друзья запустили проект новой капсулы сна, с которой намерены выйти на американский и азиатский рынки. Для этого зарегистрировали новое юрлицо — ООО «Майнд технолоджи» и в начале этого года вступили в «Сколково». Новому резиденту инновационного центра даже выделили небольшой грант на разработку — 1,5 млн российских рублей.





Кроме того, на новую капсулу сейчас уходит вся прибыль, получаемая от продаж текущей модели.





— В нынешней капсуле нет системы датчиков, которые бы учитывали состояние человека: вы ложитесь, и включается стандартная программа, — говорит Алексей Винокуров. — В новую капсулу мы добавляем датчики сердцебиения и дыхания, встроенные в спинку. Корреляция этих двух показателей даёт порядка сорока параметров, по которым программа идентифицирует ваше текущее функциональное состояние и в режиме риал-тайм подстраивает под него звук.





Для того чтобы правильно выстроить алгоритмы, пришлось сформировать команду учёных — из медиков, биологов, нейрофизиологов и психофизиологов. Они анализируют базу из 5 тыс. записей дневного сна (ЭЭГ, ЭКГ и дыхательной волны), к которой предоставил доступ Висконсинский университет, и выстраивают звуковую программу.





— Выдвинув гипотезу, мы тестируем ее на наших датчиках, — рассказывает Алексей Винокуров. — Соответственно понимаем, работает она или нет, и корректируем гипотезу. Чтобы связка датчики — звуковая волна заработала максимально эффективно, нам надо ещё 1,5 — 2 месяца.





В планах закончить работу и выпустить прототип новой модели к Новому году.





«Хотим попасть в масс-маркет, в сегмент массажных кресел»

Чтобы уложиться в эти сроки, российские предприниматели прибегли к помощи белорусских разработчиков компании EnCata, которая вошла в долю проекта.

— Когда начали работу над новой капсулой, то поняли, что делать её своими руками, как первую, не хотим, — говорит Алексей Винокуров. — Это очень долго и затратно. В это время мы познакомились с EnCata. Они предложили: давайте мы займемся инженерной частью, а вы — бизнесом. Так и решили, что научную составляющую и тяжёлую часть софта делаем своими силами, а когда подходит этап прототипирования, включается EnCata как инженерный катализатор. Они берут нашу технологию, быстро ее реализуют в прототип и выдают нам готовый продукт.





Потом EnCata будет помогать нам запускать массовое производство и выходить на международные рынки — США, Канады, Южной Кореи, Сингапура, Японии. Конкурентов на рынке капсул для сна почти нет.





Сейчас капсула для сна — это больше эксклюзивная вещь, не каждая компания может себе её позволить. С выходом на зарубежные рынки мы планируем увеличить продажи до 100 капсул в месяц и попасть в масс-маркет, так, чтобы капсула сравнялась по цене с массажным креслом.









Не исключено, что EnCata вложит инвестиции в продвижение новой капсулы. Правда основатель компании Олег Кондрашов говорит об этом пока с осторожностью.





— Нет смысла говорить о последующих раундах инвестиций, пока не закрыт предыдущий. На данном этапе, pre seed, мы предоставляем сервис. Сейчас мне нравится, как движется команда.

Где в случае успеха будет запущено массовое производство новых капсул, предприниматели ещё не знают. Но от услуг белорусских участников разработки — минских и новополоцких — отказываться не собираются.



