Около Гродно от удара молнии загорелся 150-летний костел
В деревне Гожа, что недалеко от Гродно, от удара молнии загорелся костел. К счастью, серьезного ущерба возгорание храму не нанесло: пожарные прибыли на место происшествия оперативно.
Фото: grodnonews.by
Сообщение о пожаре в гожском костеле поступило в 18.27 во вторник, 14 августа. На место происшествия прибыли шесть пожарных расчетов.
— В результате в помещении сакристии (ризницы) повреждены перекрытия на площади 15 квадратных метров, электрощит, имущество, церковная литература, в храме закопчен потолок и стены. Причина пожара устанавливается, — сообщили в Гродненском областном управление МЧС. Основная версия — молния, которая по словам очевидцев, попала в правую башню костела.
Костел святых Апостолов Петра и Павла был построен в 1869 году. Последний раз храм горел во время Второй мировой войны. А недавно он был отреставрирован.
Вчера молнии стали причиной четырех пожаров (вместе с костелом) на Гродненщине. Так, в Коробчицах загорелась кирпичная хозпостройка в одном из подворий. Похожий пожар произошел в деревне Рупейки Волковысского района, а в деревне Руда-Яворская Дятловского района загорелся деревянный жилой дом. В результате поврежден деревянный фронтон жилища.
09:42 15/08/2018
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